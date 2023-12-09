В МИД предупредили Кремль о последствиях за выборы на оккупированных территориях
Категория
Украина
Дата публикации

В МИД предупредили Кремль о последствиях за выборы на оккупированных территориях

МИД Украины
Выборы на оккупированных территориях
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В МИД Украины предупредили преступное руководство России по поводу последствий в случае проведения российских президентских выборов в следующем году на оккупированных территориях.

Что известно о последствиях проведения президентских выборов в РФ на оккупированных территориях

В МИД Украины предупредили, что результаты выборов на оккупированных территориях будут оставаться юридически непризнанными в соответствии с международным законодательством.

В частности, в ведомстве подчеркнули, что проведение российских президентских выборов на оккупированных территориях Украины является нарушением украинского конституционного строя и законодательства, грубым пренебрежением нормами международного права и устава ООН.

Что известно об ответственности за участие в выборах на оккупированных территориях

Такой избирательный процесс, который и остальные подобные пропагандистские меры в прошлом, будет незаконным и ничтожным. Включение голосов, полученных на временно оккупированных территориях Украины, подвергнет сомнению легитимность всего результата выборов президента РФ. Призываем международное сообщество решительно осудить намерение России провести президентские выборы на захваченных украинских территориях, а на причастных к их организации и проведению наложить санкции, - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве призвали другие государства не посылать собственных наблюдателей за этими так называемыми выборами.

Для тех, кто примет участие, предусмотрена уголовная ответственность согласно украинскому законодательству. Какие-либо выборы в России не имеют ничего общего с демократией. Они служат только инструментом удержания российского режима у власти, - предупредили в МИД.

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