В МИД предупредили Кремль о последствиях за выборы на оккупированных территориях

В МИД Украины предупредили преступное руководство России по поводу последствий в случае проведения российских президентских выборов в следующем году на оккупированных территориях.
Что известно о последствиях проведения президентских выборов в РФ на оккупированных территориях
В МИД Украины предупредили, что результаты выборов на оккупированных территориях будут оставаться юридически непризнанными в соответствии с международным законодательством.
В частности, в ведомстве подчеркнули, что проведение российских президентских выборов на оккупированных территориях Украины является нарушением украинского конституционного строя и законодательства, грубым пренебрежением нормами международного права и устава ООН.
Что известно об ответственности за участие в выборах на оккупированных территориях
В ведомстве призвали другие государства не посылать собственных наблюдателей за этими так называемыми выборами.
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