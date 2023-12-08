Путин объявил о своем участии в выборах президента РФ

Президент РФ Путин подтвердил, что будет выдвигаться на президентские выборы в 2024 году. Он уходит на пятый срок.
Путин будет выдвигаться на президентские выборы
Российский диктатор Владимир Путин объявил, что будет выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году.
8 декабря Центризбирком РФ утвердил дату президентского голосования. Впервые в РФ выборы президента будут трехдневными – с 15 по 17 марта.
До 12 декабря россияне примут решение о выборах на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.
В случае победы на следующих выборах Путин станет президентом РФ до 2030 года.
Что известно о выборах в РФ
Ранее агентство Reuters сообщало, что Владимир Путин решил баллотироваться на мартовских президентских выборах, что позволит ему оставаться у власти как минимум до 2030 года.
Путин, которому Борис Ельцин передал пост президента в последний день 1999 года, уже занимает должность президента дольше, чем любой другой российский правитель со времен Иосифа Сталина, превзойдя даже 18-летний срок правления Леонида Брежнева. Путину 7 октября исполнилось 71 год.
О намерении стать кандидатами уже заявили пять жителей России, в том числе военный преступник Игорь Гиркин, которого содержат в тюрьме, бывший депутат Госдумы от Союза правых сил Борис Надеждин и журналистка Екатерина Дунцова. В то же время их допуск зависит исключительно от Кремля.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путина переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов.
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