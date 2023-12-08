Путин объявил о своем участии в выборах президента РФ

Президент РФ Путин подтвердил, что будет выдвигаться на президентские выборы в 2024 году. Он уходит на пятый срок.

Путин будет выдвигаться на президентские выборы

Российский диктатор Владимир Путин объявил, что будет выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году.

8 декабря Центризбирком РФ утвердил дату президентского голосования. Впервые в РФ выборы президента будут трехдневными – с 15 по 17 марта.

До 12 декабря россияне примут решение о выборах на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.

В случае победы на следующих выборах Путин станет президентом РФ до 2030 года.

Что известно о выборах в РФ

Ранее агентство Reuters сообщало, что Владимир Путин решил баллотироваться на мартовских президентских выборах, что позволит ему оставаться у власти как минимум до 2030 года.

Путин, которому Борис Ельцин передал пост президента в последний день 1999 года, уже занимает должность президента дольше, чем любой другой российский правитель со времен Иосифа Сталина, превзойдя даже 18-летний срок правления Леонида Брежнева. Путину 7 октября исполнилось 71 год.

О намерении стать кандидатами уже заявили пять жителей России, в том числе военный преступник Игорь Гиркин, которого содержат в тюрьме, бывший депутат Госдумы от Союза правых сил Борис Надеждин и журналистка Екатерина Дунцова. В то же время их допуск зависит исключительно от Кремля.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путина переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов.