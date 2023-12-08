Путін оголосив про свою участь у виборах президента РФ

Президент РФ Путін підтвердив, що висуватиметься на президентські вибори у 2024 році. Він іде на пʼятий термін.

Путін висуватиметься на президентські вибори

Російський диктатор Володимир Путін оголосив, що буде висуватися на новий президентський термін у 2024 році.

8 грудня Центрвиборчком РФ затвердив дати президентського голосування. Уперше в РФ вибори президента будуть триденними — з 15 до 17 березня.

До 12 грудня росіяни ухвалять рішення про вибори на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України.

У випадку перемоги на наступних виборах Путін буде президентом РФ до 2030 року.

Що відомо про вибори у РФ

Раніше агентство Reuters повідомляло, що Володимир Путін вирішив балотуватися на березневих президентських виборах, що дозволить йому залишатися при владі як мінімум до 2030 року.

Путін, якому Борис Єльцин передав посаду президента в останній день 1999 року, вже обіймає посаду президента довше, ніж будь-який інший російський правитель із часів Йосипа Сталіна, перевершивши навіть 18-річний термін правління Леоніда Брежнєва. Путіну 7 жовтня виповнилося 71 рік.

Про намір стати кандидатами вже заявили п'ять жителів Росії, серед них військовий злочинець Ігор Гіркін, якого тримають у в’язниці, колишній депутат Держдуми від Союзу правих сил Борис Надєждін та журналістка Катерина Дунцова. Водночас їх допуск залежить виключено від Кремля.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путіна переоберуть на наступний термін з результатом понад 90% голосів.