У Кремлі призначили дату виборів президента РФ

Відома дата російських виборів

Вибори президента Росії відбудуться 17 березня 2024 року. Центральна виборча комісія Росії 8 грудня розгляне проєкт постанови про голосування на виборах протягом трьох днів, повідомила глава ЦВК РФ Елла Памфілова.

Згідно з російськими нормами, вибори президента призначаються Радою федерації не раніше ніж за 100 днів і не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування.

Що відомо про вибори у РФ

Раніше агентство Reuters повідомляло, що Володимир Путін вирішив балотуватися на березневих президентських виборах, що дозволить йому залишатися при владі як мінімум до 2030 року.

Путін, якому Борис Єльцин передав посаду президента в останній день 1999 року, вже обіймає посаду президента довше, ніж будь-який інший російський правитель із часів Йосипа Сталіна, перевершивши навіть 18-річний термін правління Леоніда Брежнєва. Путіну 7 жовтня виповнилося 71 рік.

Про намір стати кандидатами вже заявили п'ять жителів Росії, серед них військовий злочинець Ігор Гіркін, якого тримають у в’язниці, колишній депутат Держдуми від Союзу правих сил Борис Надєждін та журналістка Катерина Дунцова. Водночас їх допуск залежить виключено від Кремля.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путіна переоберуть на наступний термін з результатом понад 90% голосів.