В Кремле назначили дату выборов президента РФ

Известна дата российских выборов

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Центральная избирательная комиссия России 8 декабря рассмотрит проект постановления о голосовании на выборах в течение трех дней, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Согласно российским нормам, выборы президента назначаются Советом федерации не ранее чем за 100 дней и не позднее 90 дней до дня голосования.

Что известно о выборах в РФ

Ранее агентство Reuters сообщало, что Владимир Путин решил баллотироваться на мартовских президентских выборах, что позволит ему оставаться у власти как минимум до 2030 года.

Путин, которому Борис Ельцин передал пост президента в последний день 1999 года, уже занимает должность президента дольше, чем любой другой российский правитель со времен Иосифа Сталина, превзойдя даже 18-летний срок правления Леонида Брежнева. Путину 7 октября исполнилось 71 год.

О намерении стать кандидатами уже заявили пять жителей России, в том числе военный преступник Игорь Гиркин, которого содержат в тюрьме, бывший депутат Госдумы от Союза правых сил Борис Надеждин и журналистка Екатерина Дунцова. В то же время их допуск зависит исключительно от Кремля.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путина переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов.