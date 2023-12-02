РФ не может начать подготовку к "выборам президента" на оккупированных территориях — названа причина

Российские оккупанты не могут полноценно начать подготовку к проведению так называемых «выборов» президента РФ на временно оккупированных территориях Украины из-за социально-экономического напряжения.

РФ хочет провести "выборы" на ВОТ

Центр национального сопротивления сообщает, что на ВОТ юга и востока Украины наблюдаются следующие проблемные аспекты социально-экономической ситуации в регионах:

отсутствие теплоснабжения, есть ряд проблем с перебоями электроснабжения, что часто приводит к обесточиванию большей части ВОТ.

проблемные вопросы в пределах выплат заработной платы работникам РОА.

рост цен на продукты и продукты первой необходимости.

на оккупированных территориях действует "призыв" местного населения в ряды российско-оккупационных войск.

Центр национального сопротивления напоминает местному населению, что, отказавшись от сотрудничества с российскими оккупантами, ты обеспечишь себе жизнь после деоккупации территорий.

Путин сможет оставаться у власти еще 6 лет

По данным Reuters, советники Путина уже готовятся к его участию в выборах.

Иностранный дипломатический источник заявил, что Путин принял это решение недавно и что объявят об этом в ближайшее время.

В сентябре спикер Кремля Песков заявил, что если Путин решит баллотироваться, то никто не сможет составить ему конкуренцию.

Согласно официальным опросам общественного мнения, у российского диктатора рейтинг одобрения 80% избирателей в России.

Напомним, что 7 октября Путину исполнился 71 год.