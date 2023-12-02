РФ не може розпочати підготовку до "виборів президента" на окупованих територіях — названа причина

Російські окупанти не можуть повноцінно розпочати підготовку до проведення так званих “виборів” президента РФ на тимчасово окупованих територіях України через соціально-економічне напруження.

РФ хоче провести “вибори” на ТОТ

Центр національного спротиву повідомляє, що на ТОТ півдня та сходу України спостерігаються такі проблемні аспекти соціально-економічної ситуації в регіонах:

відсутність теплопостачання, є низка проблем з перебоями електропостачання, що часто призводить до знеструмлення більшої частини ТОТ.

проблемні питання в межах виплат заробітних плат працівникам РОА.

зростання цін на продукти та товари першої необхідності.

на окупованих територіях діє “призов” місцевого населення в ряди російсько-окупаційних військ.

Центр національного спротиву нагадує місцевому населенню, що відмовившись від співпраці з російськими окупантами ти забезпечиш собі життя після деокупації територій.

Путін зможе залишатися при владі ще 6 років

За даними Reuters, радники Путіна вже готуються до його участі у виборах.

Іноземне дипломатичне джерело заявило, що Путін прийняв це рішення нещодавно і що оголосять про це найближчим часом.

У вересні речник Кремля Пєсков заявив, що якщо Путін вирішить балотуватися, то ніхто не зможе скласти йому конкуренцію.

Згідно з офіційними опитуваннями громадської думки, російський диктатор має рейтинг схвалення 80% виборців у Росії.

Нагадаємо, що 7 жовтня Путіну виповнився 71 рік.