Представитель администрации американского президента Джон Кирби высмеял выдвижение российским диктатором Владимиром Путиным своей кандидатуры на участие в предстоящих президентских выборах, о чем последний официально сообщил вчера. Во время последнего брифинга Кирби сравнил процесс "голосования" в РФ с конной гонкой.
Кирби саркастически высказался по поводу заявления Путина об участии в выборах
Что сказал Путин
Президент России Владимир Путин объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на пятый президентский срок. Об этом президент РФ сказал после церемонии награждения Героев России в Кремле, сообщают российские СМИ.
Как утверждают государственные информагентства РФ, с «просьбой» выдвинуть свою кандидатуру к Путину якобы обратился спикер парламента так называемой ДНР Артем Жога, на что тот ответил согласием.
В преддверии Совета Федерации назначили очередные президентские выборы на 17 марта 2024 года.
В то же время, Центральная избирательная комиссия РФ 8 декабря приняла постановление о проведении выборов президента России в 2024 году в течение трех дней - с 15 по 17 марта.
Как заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, такая практика в РФ будет не первой, поскольку впервые трехдневное голосование применялось в России на выборах в Госдуму 2021 года в условиях пандемии.
Также российский Центризбирком сегодня представил логотип выборов президента, на котором будет присутствовать латинская буква V, используемая российскими военными для обозначения своих подразделений в условиях полномасштабного вторжения в Украину.
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