Представитель администрации американского президента Джон Кирби высмеял выдвижение российским диктатором Владимиром Путиным своей кандидатуры на участие в предстоящих президентских выборах, о чем последний официально сообщил вчера. Во время последнего брифинга Кирби сравнил процесс "голосования" в РФ с конной гонкой.

Кирби саркастически высказался по поводу заявления Путина об участии в выборах

Ну, это будет самая крутая гонка, не так ли? Это все, что я могу сказать на этот счет, – заявил представитель администрации Байдена. Поделиться

Что сказал Путин

Президент России Владимир Путин объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на пятый президентский срок. Об этом президент РФ сказал после церемонии награждения Героев России в Кремле, сообщают российские СМИ.

Как утверждают государственные информагентства РФ, с «просьбой» выдвинуть свою кандидатуру к Путину якобы обратился спикер парламента так называемой ДНР Артем Жога, на что тот ответил согласием.

В преддверии Совета Федерации назначили очередные президентские выборы на 17 марта 2024 года.

В то же время, Центральная избирательная комиссия РФ 8 декабря приняла постановление о проведении выборов президента России в 2024 году в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

Как заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, такая практика в РФ будет не первой, поскольку впервые трехдневное голосование применялось в России на выборах в Госдуму 2021 года в условиях пандемии.

Также российский Центризбирком сегодня представил логотип выборов президента, на котором будет присутствовать латинская буква V, используемая российскими военными для обозначения своих подразделений в условиях полномасштабного вторжения в Украину.