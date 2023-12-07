Российская оппозиция предложила план устранения Путина

Фонд борьбы с коррупцией, возглавляемый российским оппозиционером Алексеем Навальным, официально заявил о старте кампании "Россия без Путина", а также призвал граждан РФ использовать время до выборов для агитации против диктатора.
Российские оппозиционеры бросили новый вызов Путину
Команда Навального также предупредила россиян о том, что результаты президентских выборов традиционно подделают.
Поэтому граждане РФ должны сделать все возможное, чтобы не допустить этого и наконец-то выгнать диктатора из Кремля.
Фонд борьбы с коррупцией считает "гражданским минимумом" убедить хотя бы 10 человек проголосовать против Путина.
Кроме того, на своем официальном сайте они уже обнародовали инструкции по агитации против диктатора.
В Кремле назвали дату президентских выборов в России
7 декабря официально стало известно, что выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года – это решение уже поддержал Совет Федерации.
Руководитель российского Центризбиркома Элла Памфилова начала цинично жаловаться на то, что выборы главы государства "впервые в истории новой России будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере".
Также приспешница Путина убеждает россиян, что избирательная система страны-агрессорки якобы "обладает запасом прочности для должного проведения выборов президента".
Кроме того, сообщается, что Центризбирком России до 12 декабря должен принять решение о возможности проведения выборов президента РФ на временно оккупированных территориях Украины.
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