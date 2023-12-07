Российская оппозиция предложила план устранения Путина

Фонд борьбы с коррупцией, возглавляемый российским оппозиционером Алексеем Навальным, официально заявил о старте кампании "Россия без Путина", а также призвал граждан РФ использовать время до выборов для агитации против диктатора.

Российские оппозиционеры бросили новый вызов Путину

Для Путина выборы 2024 года – это референдум по одобрению своих действий, по одобрению войны. 17 марта Россия должна осознать, что большинство не желает видеть Путина во главе страны, - сказано в заявлении российского Фонда борьбы с коррупцией. Поделиться

Команда Навального также предупредила россиян о том, что результаты президентских выборов традиционно подделают.

Поэтому граждане РФ должны сделать все возможное, чтобы не допустить этого и наконец-то выгнать диктатора из Кремля.

Наша задача сделать, чтобы всем и без них стало очевидно – России больше не нужен Путин. Никто не сделает этого за нас. Никто не сделает это лучше, чем мы. ...17 марта, в день голосования, мы призываем всех прийти на участки и проголосовать против Владимира Путина, - сказано в заявлении. Поделиться

Фонд борьбы с коррупцией считает "гражданским минимумом" убедить хотя бы 10 человек проголосовать против Путина.

Кроме того, на своем официальном сайте они уже обнародовали инструкции по агитации против диктатора.

В Кремле назвали дату президентских выборов в России

7 декабря официально стало известно, что выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года – это решение уже поддержал Совет Федерации.

Руководитель российского Центризбиркома Элла Памфилова начала цинично жаловаться на то, что выборы главы государства "впервые в истории новой России будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере".

Также приспешница Путина убеждает россиян, что избирательная система страны-агрессорки якобы "обладает запасом прочности для должного проведения выборов президента".

Кроме того, сообщается, что Центризбирком России до 12 декабря должен принять решение о возможности проведения выборов президента РФ на временно оккупированных территориях Украины.