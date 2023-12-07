Російська опозиція запропонувала план усунення Путіна

Фонд боротьби з корупцією, який очолює російський опозиціонер та бранець Кремля Олексій Навальний, офіційно заявив про старт кампанії "Росія без Путіна", а також закликав громадян РФ використати час до виборів для агітації проти диктатора.

Російські опозиціонери кинули новий виклик Путіну

Для Путіна вибори 2024 року - це референдум зі схвалення своїх дій, зі схвалення війни. 17 березня Росія повинна усвідомити, що більшість не бажає бачити Путіна на чолі країни, - йдеться в заяві російського Фонду боротьби з корупцією. Поширити

Команда Навального також попередила росіян про те, що результати президентських виборів традиційно підроблять.

Тому громадяни РФ повинні мобілізуватися, щоб не допустити цього й вигнати диктатора з Кремля.

Наше завдання зробити, щоб усім і без них стало очевидно - Росії більше не потрібен Путін. Ніхто не зробить це за нас. Ніхто не зробить це краще, ніж ми. ...17 березня, у день голосування, ми закликаємо всіх прийти на дільниці і проголосувати проти Володимира Путіна, - йдеться в заяві. Поширити

Фонд боротьби з корупцією вважає "громадянським мінімумом" переконати хоча б 10 осіб проголосувати проти Путіна.

Окрім того, на своєму офіційному сайті вони вже оприлюднили інструкції для агітації проти диктатора.

У Кремлі назвали дату президентських виборів у Росії

7 грудня офіційно стало відомо, що вибори президента Росії відбудуться 17 березня 2024 року − це рішення уже підтримала Рада Федерації 7 грудня.

Очільниця російського Центрвиборчкому Елла Памфілова почала цинічно скаржитися на те, що вибори глави держави "вперше в історії нової Росії відбуватимуться в такій токсичній геополітичній атмосфері".

Також поплічниця Путіна переконує росіян, що виборча система країни-агресорки нібито "володіє запасом міцності для належного проведення виборів президента".

Окрім того, повідомляється, що Центрвиборчком Росії до 12 грудня має ухвалити рішення про можливість проведення виборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях України.