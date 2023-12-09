Представник адміністрації американського президента Джон Кірбі висміяв висування російським диктатором Владіміром Путіним своєї кандидатури на участь в майбутніх президентських виборах, про що останній офіційно повідомив учора. Під час останнього брифінгу Кірбі порівняв процес "голосування" у РФ з кінними перегонами.

Кірбі саркастично висловився щодо заяви Путіна про участь у виборах

Ну, це будуть найкрутіші перегони, чи не так? Це все, що я можу сказати з цього приводу, – заявив представник адміністрації Байдена. Поширити

Що сказав Путін

Президент Росії Владімір Путін оголосив, що висуватиме свою кандидатуру на п'ятий президентський термін. Про це президент РФ сказав після церемонії нагородження Героїв Росії у Кремлі, повідомляють російські ЗМІ.

Як стверджують державні інформагентства РФ, із «проханням» висунути свою кандидатуру до Путіна буцімто звернувся спікер парламенту так званої «ДНР» Артем Жога, на що той відповів згодою.

Напередодні Совєт Федерації призначив чергові президентські вибори на 17 березня 2024 року.

Водночас Центральна виборча комісія РФ 8 грудня ухвалила постанову про проведення виборів президента Росії у 2024 році протягом трьох днів - з 15 по 17 березня.

Як заявила глава ЦВК РФ Елла Памфілова, така практика в РФ буде не першою, оскільки вперше триденне голосування застосовувалося в Росії під час виборів до Госдуми 2021 року в умовах пандемії.

Також російський Центрвиборчком сьогодні представив логотип виборів президента, на якому буде присутня латинська буква V, яку використовують російські військові для позначення своїх підрозділів в умовах повномасштабного вторгнення в Україну.