Поводиться дивно. ЗМІ дізналися, що насправді відбувається з Путіним

На тлі підготовки російського диктатора Володимира Путіна до нових президентських “виборів” у РФ, опозиційні журналісти вирішили проаналізувати його поведінку та стан здоров'я. Вони дійшли висновку, що очільник Кремля не просто дуже втомився, а й також поводиться вкрай дивно.

ЗМІ розповіли про стан та поведінку Путіна

Журналісти російського опозиційного видання "Проект" провели детальний аналіз всіх подій за участю президента РФ протягом 2023 року.

Згідно з їхніми підрахунками, очільник Кремля провів на публіці лише 147 днів (тобто менше ніж 5 місяців із 12).

Якщо коротко − це не труп з холодильника (як стверджував політолог Валерій Соловей, який 26 жовтня у своєму Telegram-каналі повідомив нібито про смерть Путіна на Валдаї − ред.), але він дуже втомився від власного народу, - зазначають журналісти. Поширити

Команда опозиційно медіа дійшла висновку, що найменш публічним він був у січні, оскільки з’являвся на людях лише 7 днів з 31.

Окрім того, видання звертає увагу на те, що російський диктатор доволі часто чергує дні бурхливої публічної активності та довготривалі зникнення.

До прикладу, 28 вересня очільник Кремля виступав одразу на чотирьох важливих публічних заходи, однак 7 днів напередодні взагалі не з’являвся на публіці.

Аналогічні ситуації повторюються доволі часто.

Поведінка Путіна стала максимально дивною

Не проігнорували журналісти і той факт, що люди мають справу з різними “версіями” російського диктатора.

Головне дивацтво очільника Кремля полягає в тому, що під час багатьох зустрічей Путін намагається тримати дистанцію від співрозмовників, а на деяких буквально йде в народ.

За минулий рік дистанційних заходів було 43% від загальної кількості. Ще в 36% випадків усі учасники зустрічей мали відсидіти на карантині. Поширити

Фото: інфографіка “Проект”

Не можна також не згадати про випадок, який стався 5 квітня 2023 року в Кремлі.

Як відомо, саме тоді Путін впав у ступор під час церемонії вручення вірчих грамот іноземних послів.

Російський диктатор виступив із промовою, а потім деякий час не міг збагнути, чи будуть посли до нього підходити і вручати ті самі вірчі грамоти.