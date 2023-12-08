Діма-кнопка. Журналісти зʼясували, хто носить ядерну валізку за Путіним

ЗМІ з’ясували, що супроводжують російського диктатора Володимира Путіна та охороняють його ядерну валізку два офіцери служби безпеки країни-агресорки.

Що відомо про охоронців ядерної валізки Путіна

Зазначається, що офіцери постійно супроводжували Путіна принаймні до 2019 року.

Один із них — капітан першого рангу Дмитро Шумейко, але у телефонних книжках колеги Кремля записують його як “Дима-кнопка”.

Дмитро Шумейко та Володимир Полещук (фото – росЗМІ)

Зазначається, що родина Шумейка нещодавно відпочивала під Алуштою, а до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вони провели відпустку в Італії.

Іншим “охоронцем ядерної валізки” виявився Володимир Полещук, капітан першого рангу.

Що відомо про загадкові валізи, що супроводжують Путіна під час поїздок

За інформацією представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, попри чутки, що разом із Путіним їздить ядерна валіза, це шантаж кремлівського диктатора вже давно перейшов всі межі.

Юсов наголосив, що вплив Путіна на світ набагато менший, ніж він сам собі вигадує.

За Путіним різні валізки носять, не лише ядерні. І це напевно не тому, що він такий сміливий. В України в цьому контексті немає підстав додатково переживати, тому що вся номенклатура озброєння, яку держава-терорист РФ та її нацистський уряд могли використати, вже використана, - пояснює представник ГУР.

Представник ГУР пояснив, що для всіх інших країн світу ядерна зброя слугує інструментом стримування, а не ведення війни.