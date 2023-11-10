Росіяни накопичують ядерну зброю на території Білорусі

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє, що у вересні Росія перекинула на територію Білорусі 2 ешелони з компонентами своєї ядерної зброї.

Що відомо про накопичення ядерної зброї РФ

У повідомленні йдеться, що 15-24 вересня до Білорусі прибуло 26 вагонів, завантажених компонентами тактичної ядерної зброї та особовим складом.

Ешелони прямували з російських залізничних станцій "Чебоксари" та "Потанино", і зайшли на білоруську станцію "Прудок". Вантаж належить до класу "Вибухові матеріали", і значиться як "Інші боєприпаси для військових цілей" і "Боєприпаси, крім вищезазначених".

Моніторингова група зазначає, що неподалік від станції "Прудок" розташована авіаційна база зберігання ракетного озброєння та боєприпасів. Для приховування перевезення ешелони йшли через стиковий пункт "Заольша", де проходять всього 2 поїзди на добу.

Чи варто Україні боятись ядерних погроз Кремля

Він зазначив, що погрози Кремля застосуванням ядерної зброї лунають постійно після початку злочинної війни проти України.

Погрози використання ядерної зброї, ми вже багато разів це чули і нічого нового тут немає. Оскільки Путін давно перегнув палку із ядерним шантажем, його вплив набагато менший, ніж він розраховує, - наголосив Юсов.

Представник ГУР пояснив, що для всіх інших країн світу ядерна зброя слугує інструментом стримування, а не ведення війни.

Ядерна зброя по всьому світі - це зброя стримування. Тобто вона працює саме як елемент не застосування, а елемент стримування від якихось зовнішніх загроз. Намагання Росії і її божевільних диктаторів перетворити зброю стримування на якусь реальну загрозу... Звичайно, світ просто так за цим спостерігати не буде, але і вестись на такий дешевий пропагандистський шантаж і гру теж не буде, я переконаний, - підкреслив Юсов. Поширити



