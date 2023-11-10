Россияне накапливают ядерное оружие на территории Беларуси

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщает, что в сентябре Россия перебросила на территорию Беларуси 2 эшелона с компонентами своего ядерного оружия.

Что известно о накоплении ядерного оружия РФ

В сообщении говорится, что 15-24 сентября в Беларусь прибыло 26 вагонов, загруженных компонентами тактического ядерного оружия и личным составом.

Эшелоны направлялись с российских железнодорожных станций Чебоксары и Потанино, и зашли на белорусскую станцию Прудок. Груз относится к классу "Взрывные материалы", и значится как "Другие боеприпасы для военных целей" и "Боеприпасы, кроме вышеупомянутых".

Мониторинговая группа отмечает, что неподалеку от станции Прудок расположена авиационная база хранения ракетного вооружения и боеприпасов. Для утаивания перевозки эшелоны шли через стыковой пункт "Заольша", где проходят всего 2 поезда в сутки.

Стоит ли Украине бояться ядерных угроз Кремля

Он отметил, что угрозы Кремля применением ядерного оружия раздаются постоянно после начала преступной войны против Украины.

Угрозы использования ядерного оружия мы уже много раз это слышали и ничего нового здесь нет. Поскольку Путин давно перегнул палку с ядерным шантажом, его влияние гораздо меньше, чем он рассчитывает, - подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР объяснил, что для всех других стран мира ядерное оружие служит инструментом сдерживания, а не ведения войны.

Ядерное оружие по всему миру – это оружие сдерживания. То есть она работает именно как элемент не применения, а элемент сдерживания от внешних угроз. Попытки России и ее безумных диктаторов превратить оружие сдерживания в какую-то реальную угрозу... Конечно, мир просто так за этим наблюдать не будет, но и вестись на столь дешевый пропагандистский шантаж и игру тоже не будет, я убежден, - подчеркнул Юсов. Поделиться



