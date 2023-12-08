Дима-кнопка. Журналисты выяснили, кто носит ядерный чемодан за Путиным

СМИ выяснили, что сопровождают российского диктатора Владимира Путина и охраняют его ядерный чемодан два офицера службы безопасности страны-агрессорки.

Что известно об охранниках ядерного чемодана Путина

Отмечается, что офицеры постоянно сопровождали Путина, по крайней мере, до 2019 года.

Один из них - капитан первого ранга Дмитрий Шумейко, но в телефонных книгах коллеги Кремля записывают его как "Дыма-кнопка".

Дмитрий Шумейко и Владимир Полещук (фото – росСМИ)

Отмечается, что семья Шумейко недавно отдыхала под Алуштой, а к началу полномасштабного вторжения РФ в Украину они провели отпуск в Италии.

Другим "хранителем ядерного чемодана" оказался Владимир Полещук, капитан первого ранга.

Что известно о загадочных чемоданах, сопровождающих Путина во время поездок

По информации представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, несмотря на слухи, что вместе с Путиным ездит ядерный чемодан, это шантаж кремлевского диктатора уже давно перешел все границы.

Юсов подчеркнул, что влияние Путина на мир гораздо меньше, чем он сам себе придумывает.

За Путиным разные чемоданы носят, не только ядерные. И это наверняка не потому, что он так смел. У Украины в этом контексте нет оснований дополнительно переживать, потому что вся номенклатура вооружения, которую государство-террорист РФ и его нацистское правительство могли использовать, уже использована, – объясняет представитель ГУР.

Представитель ГУР объяснил, что для всех других стран мира ядерное оружие служит инструментом сдерживания, а не ведения войны.