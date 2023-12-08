Ведет себя странно. СМИ узнали, что на самом деле происходит с Путиным

На фоне подготовки российского диктатора Владимира Путина к новым президентским выборам в РФ, оппозиционные журналисты решили проанализировать его поведение и состояние здоровья. Они пришли к выводу, что глава Кремля не просто очень устал, но и также ведет себя крайне странно.
СМИ рассказали о состоянии и поведении Путина
Журналисты российского оппозиционного издания "Проект" провели подробный анализ всех событий с участием президента РФ в течение 2023 года.
Согласно их подсчетам, глава Кремля провел на публике всего 147 дней (то есть менее 5 месяцев из 12).
Команда оппозиционно медиа пришла к выводу, что менее публичным он был в январе, поскольку появлялся на людях всего 7 дней из 31.
Кроме того, издание обращает внимание на то, что российский диктатор часто дежурит дни бурной публичной активности и долгосрочные исчезновения.
К примеру, 28 сентября глава Кремля выступал сразу на четырех важных публичных мероприятиях, однако 7 дней накануне вообще не появлялся на публике.
Аналогичные ситуации повторяются довольно часто.
Поведение Путина стало максимально странным
Не проигнорировали журналисты и тот факт, что россияне имеют дело с разными "версиями" российского диктатора.
Главное чудачество главы Кремля заключается в том, что во время многих встреч Путин пытается держать дистанцию от собеседников, а на некоторых буквально идет в народ.
Нельзя также не упомянуть о случае, произошедшем 5 апреля 2023 года в Кремле.
Как известно, именно тогда Путин упал в ступор во время церемонии вручения верительных грамот иностранных послов.
Российский диктатор выступил с речью, а затем некоторое время не мог понять, будут ли послы к нему подходить и вручать те же верительные грамоты.
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