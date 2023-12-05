Вірменія знову публічно принизила Путіна та всю Росію

Влада Вірменії офіційно відмовилася брати участь у засіданні ОДКБ у Москві, попри погрози Москви та Мінська.

Вірменія продовжує ігнорувати Росію на міжнародній арені

Очільник Національних зборів Вірменії Ален Симонян заявив, що не буде брати участь у виїзному засіданні ради Парламентської асамблеї ОДКБ.

За попередніми даними, воно відбудеться в Москві 19 грудня.

Цю інформацію також підтвердила речниця голови вірменського парламенту Цовінар Хачатрян

У засіданні не візьме участі також делегація НС РВ. Про своє рішення не їхати до Москви Ален Симонян повідомив голову Держдуми РФ В'ячеслава Володіна офіційним листом, - розповіла вона. Поширити

На цьому тлі не можна не згадати про те, що раніше лідер Вірменії Нікол Пашинян відмовив білоруському диктатору Олександру Лукашенку, який запросив його на саміті ОДКБ у Мінську 23 листопада.

Ба більше, Вірменія також не брала участь у засіданнях, що передують сесії Ради ОДКБ.

Лукашенко назвав дії Пашиняна “демаршем”.

Вірменія може вийти з ОДКБ

Нещодавно вірменський лідер Нікол Пашинян натякнув офіційній Москві на те, що уже розмірковує про вихід своєї країни з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) після конфлікту з командою російського диктатора Володимира Путіна.

Наші партнери в ОДКБ теж мають нас зрозуміти. Якщо ми, будучи членами ОДКБ, не можемо отримати необхідну допомогу і підтримку, і при цьому членство є нездоланною перешкодою для отримання допомоги від інших сторін, то ми маємо ухвалювати рішення, керуючись своїми інтересами, – заявив нещодавно Нікол Пашинян, одночасно дорікнувши Путіну. Поширити

Що важливо розуміти, головною причиною конфлікту між Вірменією та РФ стала блискавична операція Азербайджану задля повернення Нагірного Карабаху під свій контроль.

Як відомо, Москва жодним чином не допомогла Єревану.