Влада Вірменії офіційно відмовилася брати участь у засіданні ОДКБ у Москві, попри погрози Москви та Мінська.
Вірменія продовжує ігнорувати Росію на міжнародній арені
Очільник Національних зборів Вірменії Ален Симонян заявив, що не буде брати участь у виїзному засіданні ради Парламентської асамблеї ОДКБ.
За попередніми даними, воно відбудеться в Москві 19 грудня.
Цю інформацію також підтвердила речниця голови вірменського парламенту Цовінар Хачатрян
На цьому тлі не можна не згадати про те, що раніше лідер Вірменії Нікол Пашинян відмовив білоруському диктатору Олександру Лукашенку, який запросив його на саміті ОДКБ у Мінську 23 листопада.
Ба більше, Вірменія також не брала участь у засіданнях, що передують сесії Ради ОДКБ.
Лукашенко назвав дії Пашиняна “демаршем”.
Вірменія може вийти з ОДКБ
Нещодавно вірменський лідер Нікол Пашинян натякнув офіційній Москві на те, що уже розмірковує про вихід своєї країни з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) після конфлікту з командою російського диктатора Володимира Путіна.
Що важливо розуміти, головною причиною конфлікту між Вірменією та РФ стала блискавична операція Азербайджану задля повернення Нагірного Карабаху під свій контроль.
Як відомо, Москва жодним чином не допомогла Єревану.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-