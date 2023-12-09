В МЗС попередили Кремль щодо виборів на окупованих територіях

В МЗС України попередили злочинне керівництво Росії щодо наслідків у разі проведення російських президентських виборів у наступному році на окупованих територіях.

Що відомо про наслідки проведення президентських виборів в РФ на окупованих територіях

В МЗС України попередили, що результати виборів на окупованих територій будуть залишатись юридично невизнаними відповідно до міжнародного законодавства.

Зокрема, у відомстві підкреслили, що проведення російських президентських виборів на окупованих територіях України є порушенням українського конституційного строю та законодавства, грубим нехтуванням нормами міжнародного права та статуту ООН.

Що відомо про відповідальність за участь у виборах на окупованих територіях

Такий виборчий процес, які і решта подібних пропагандистських заходів у минулому, буде незаконним та нікчемним. Включення голосів, отриманих на тимчасово окупованих територіях України, поставить під сумнів легітимність всього результату виборів президента РФ. Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на захоплених українських територіях, а на причетних до їх організації та проведення – накласти санкції, - йдеться у заяві МЗС. Поширити

У відомстві закликали інші держави не надсилати власних спостерігачів за цими так званими “виборами”.