В МЗС попередили Кремль щодо виборів на окупованих територіях

В МЗС України попередили злочинне керівництво Росії щодо наслідків у разі проведення російських президентських виборів у наступному році на окупованих територіях.
Що відомо про наслідки проведення президентських виборів в РФ на окупованих територіях
В МЗС України попередили, що результати виборів на окупованих територій будуть залишатись юридично невизнаними відповідно до міжнародного законодавства.
Зокрема, у відомстві підкреслили, що проведення російських президентських виборів на окупованих територіях України є порушенням українського конституційного строю та законодавства, грубим нехтуванням нормами міжнародного права та статуту ООН.
Що відомо про відповідальність за участь у виборах на окупованих територіях
У відомстві закликали інші держави не надсилати власних спостерігачів за цими так званими “виборами”.
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