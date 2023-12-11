Кремль будет проводить псевдовыборы Путина на оккупированных территориях Украины

Несмотря на войну, власти РФ собрались проводить выборы президента в марте 2024 года и на оккупированных украинских территориях. Речь идет о тех территориях, где диктатор Путин ранее якобы ввел военное положение.

Россияне проведут президентские выборы на оккупированных территориях Украины

Российский ЦИК решил проводить «выборы» президента России на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины. По российским законам, на этих территориях введено военное положение.

В ходе консультаций представители российских ЦИК, Минобороны и региональных властей пришли к выводу, что "проведение президентских выборов в новых российских регионах возможно".

Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что до 12 декабря необходимо принять решение о выборах президента на этих территориях после консультаций с ведомствами.

Что известно о выборах президента в РФ

8 декабря, действующий глава Кремля Владимир Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты, дав обещание спикеру так называемого "парламента "ДНР".

Как утверждало издание Reuters, переизбрание позволит диктатору оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков убеждает в том, что Путина якобы на следующий срок переизберут с результатом более 90% голосов.

Согласно решению российского ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня – с 15 по 17 марта. В частности, так называемые "выборы" террористы планируют провести и на временно оккупированных территориях Украины.

Оккупанты в рамках подготовки к выборам уже начали завозить "агитаторов" на временно оккупированные территории Украины.