В рамках подготовки к мартовским выборам президента в РФ, россияне начали завозить "агитаторов" на временно оккупированные территории Украины.

Как россияне готовятся к псевдовыборам на оккупированных территориях

Как отмечает городской голова Мелитополя Иван Федоров, чтобы выслужиться перед диктатором Владимиром Путиным, оккупанты начали подготовку к незаконным выборам президента на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, в Мелитополь завезли восемь автобусов исполнителей, расселили в отжатых помещениях. Также оккупанты проводят собрание в помещении райгосадминистрации - глушат связь, чтобы преступные секреты никто не мог подслушать.

По информации жителей, завезли именно агитаторов, которые понесут по оккупированным общинам ложь о диктаторе и "русском мире".

Однако наши люди точно знают правду, а "русский мир" – нищету, террор, несвободу – видят своими глазами, – добавил Федоров. Поделиться

Что известно о выборах президента в РФФ

8 декабря, действующий глава Кремля Владимир Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты, дав обещание спикеру так называемого "парламента "ДНР".

Как утверждало издание Reuters, переизбрание позволит диктатору оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков убеждает в том, что Путина якобы на следующий срок переизберут с результатом более 90% голосов.

Согласно решению российского ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня – с 15 по 17 марта. В частности, так называемые "выборы" террористы планируют провести и на временно оккупированных территориях Украины.