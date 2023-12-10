Агітатори та глушіння звʼязку. Росіяни почали підготовку до виборів на окупованих територіях

В рамках підготовки до березневих виборів президента в РФ, росіяни почали завозити "агітаторів" на тимчасово окуповані території України.

Як росіяни готуються до псевдовиборів на окупованих територіях

Як зазначає міський голова Мелітополя Іван Федоров, щоб вислужитись перед диктатором Володимиром Путіним, окупанти розпочали підготовку до незаконних виборів президента на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема в Мелітополь завезли вісім автобусів виконавців, розселили у віджатих приміщеннях. Також окупанти проводять збори в приміщенні райдержадміністрації - глушать зв’язок, щоб злочинні секрети ніхто не міг підслухати.

За інформацією мешканців, завезли саме агітаторів, які понесуть по окупованим громадам брехню про диктатора і "російський мир".

Проте наші люди точно знають правду, а "російський мир" - злидні, терор, несвободу - бачать своїми очами, - додав Федоров. Поширити

Що відомо про вибори президента в РФФ

8 грудня, чинний голова Кремля Володимир Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти, давши обіцянку спікеру так званого "парламенту "ДНР".

Як стверджувало видання Reuters, переобрання дозволить диктатору залишатись при владі щонайменше до 2030 року. Тим часом прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков переконує в тому, що Путіна нібито на наступний термін переоберуть з результатом понад 90% голосів.

Згідно з рішенням російської ЦВК, вибори президента в Росії вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня. Зокрема так звані "вибори" терористи планують провести й на тимчасово окупованих територіях України.