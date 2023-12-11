Кремль проводитиме псевдовибори Путіна на окупованих територіях України

Попри війну влада РФ зібралася проводити вибори президента у березні 2024 року й на окупованих українських територіях. Йдеться про ті території, де диктатор Путін раніше нібито запровадив військовий стан.

Росіяни проведуть президентські вибори на окупованих територіях України

Російський ЦВК вирішив проводити «вибори» президента рф на окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України. За російськими законами, на цих територіях введений воєнний стан.

Під час консультацій представники російських ЦВК, Міноборони і регіональної влади дійшли висновку, що "проведення президентських виборів у нових російських регіонах можливе" .

Глава російського Центрвиборчкому Елла Памфілова заявила, що до 12 грудня необхідно ухвалити рішення про вибори президента на цих територіях після консультацій із відомствами.

Що відомо про вибори президента в РФ

8 грудня, чинний голова Кремля Володимир Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти, давши обіцянку спікеру так званого "парламенту "ДНР".

Як стверджувало видання Reuters, переобрання дозволить диктатору залишатись при владі щонайменше до 2030 року. Тим часом прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков переконує в тому, що Путіна нібито на наступний термін переоберуть з результатом понад 90% голосів.

Згідно з рішенням російської ЦВК, вибори президента в Росії вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня. Зокрема так звані "вибори" терористи планують провести й на тимчасово окупованих територіях України.

Окупанти в рамках підготовки до виборів уже почали завозити "агітаторів" на тимчасово окуповані території України.