РФ посилює репресії проти українців в окупації напередодні псевдовиборів Путіна — ГУР

На тимчасово окупованих територіях України армія РФ посилює тиск на місцеве населення. Для українців створють жахливі умови, відмовляють в медичній допомозі і не тільки.

Росія посилює репресії проти українців в окупації

Як повідомляють в ГУР, РФ значно активізувала маховик залякування та репресій у зв’язку з підготовкою до так званого виборчого процесу та "переобрання" Путіна, а також задля виявлення противників російського поневолення.



Окупаційні адміністрації створюють жахливі й нестерпні умови для тих громадян, хто відмовляється отримувати російські паспорти. Так, людям відмовляють у наданні медичної та соціальної допомоги, позбавляють доступу до електроенергії та системи водопостачання, – зазначили в розвідці. Поширити

У складі карально-репресивних груп, які проводять систематичні обшуки приватних помешкань українців на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, російські загарбники почали використовувати фахівців з аналізу поведінки.

Під час здійснення так званих "перевірок документів" та обшуків вказані особи пильно стежать за власником житла, створюючи додатковий психологічний тиск.

Намагаючись залякати та встановити тотальний контроль за місцевим населенням, росіяни на окупованих українських територіях намагаються обрубати усі можливі канали зв’язку та доступу до інформації.

Наприклад, для отримання дозволу та можливості користуватись мобільним інтернетом українці в окупації мусять звернутись до підконтрольних росіянам провайдерів. У цих компаніях на телефони людей вводять невідомі коди, що може свідчити про приховане встановлення шпигунських програм.

Яка ситуація на окупованих територіях

Росіяни продовжують репресії та терор на окупованих територіях. Так, окупанти шукають дітей на тимчасово окупованих територіях, які продовжують онлайн-навчання в українських школах чи користуються українськими послугами.

Також за інформацією Маріупольської міської ради, вчителі окупованого Росією міста надали старшокласникам конкретний шаблон, за яким потрібно подякувати військовим держави-агресора.

Окрім цього, за інформацією ЦНС, росіяни перекидають додаткові сили Росгвардії для проведення комплексних заходів з перевірки місцевого населення.

Під час масштабних рейдів планується раз на два місяці встановлювати блок-пости й збільшити кількість патрулів у населених пунктах на тимчасово окупованих територіях.

Також загарбники планують посилити контроль за месенджерами українців в окупації й дослідити протестні настрої серед місцевих. Зазначається, що все це відбувається в межах старту підготовки до "виборів" російського диктатора Володимира Путіна, які заплановані на весну 2024 року.

З 1 січня 2024 року окупанти заборонили на окупованих територіях рух автотранспорту з українськими номерами.

Крім того, з початку 2024 року загарбники відмовлятимуть у медичному обслуговуванні українцям, які не отримали паспорт РФ на окупованих територіях.

Також російські терористи формують етнічні криміногенні угруповання з мігрантів.