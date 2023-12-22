На Херсонщині росіяни розстріляли дитину на очах у батьків

Російські загарбники продовжують геноцид на українських територіях. Так, на тимчасово окупованій лівобережній частині Херсонської області солдати РФ розстріляли восьмикласника.

Солдати РФ вбили ще одну дитину на Херсонщині

Цю інформацію уже офіційно підтвердив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін під час підсумкової пресконференції.

Розстріл підлітка стався 20 грудня.

Російських загарбників розлютило те, що підліток начебто "щось фотографував".

Хлопець десь проходив і начебто щось фотографував. Російські військові його схопили, привели додому та застрелили. Вони це зробили просто на очах у родини, – розповідає Олександр Прокудін. Поширити

Окрім того, він додав, що після розстрілу дитини мати хлопця впала у відчай і намагалася скоїти суїцид. Однак членам родини вдалося "врятували її з петлі".

За словами очільника Херсонської ОВА, директор школи, у якій навчався розстріляний росіянами восьмикласник, вже подав заяву до поліції.

Сам Прокудін має намір звернутися до Уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця та усіх відповідних органів, щоб ті зафіксували черговий воєнний злочин солдатів РФ.

Російські окупанти не лише вбивають, а й викрадають українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», в якій зібрані історії викрадених Росією українських дітей, а також їхніх родин.

Хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

За майже два роки війни Україна змогла повернути лише декілька сотень дітей. Що важливо розуміти, влада РФ стверджує, що “евакуювала” 744 тисячі неповнолітніх українців.

До цих злочинів також причетний режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка.