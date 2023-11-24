У Греції відбулася прем’єра стрічки про силу духу української малечі "Незламні діти. Я чекаю"

У грецьких Салоніках відбулася прем’єра документальної стрічки online.ua "Незламні діти. Я чекаю". У ній українські діти розповіли про виклики, з якими стикнулися через повномасштабне російське вторгнення.

Прем’єра "Незламні діти. Я чекаю" у Греції

Показ фільму відбувся в рамках проєкту Brotherhood of Cultures.

Цей показ став черговою нагодою нагадати грецькому суспільству про реалії війни в Україні та відзначити духовну міць та патріотичний настрій зростаючого покоління українців, які чекають на Перемогу у війні та бажають жити в своїй країні вільними та щасливими, - зазначає Консульство України в Салоніках. Поширити

Після показу фільму кандидат психологічних наук, доцент Інституту психології ім. Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України Віталій Луньов розповів гостям про психологічний стан українських дітей внаслідок цієї війни Росії проти України.

Про що стрічка "Незламні діти. Я чекаю"

У фільмі “Незламні діти. Я чекаю” діти розповіли, як вони зустріли 24 лютого, рятувались від війни, виїжджаючи за кордон, чому повернулись і хочуть жити в Україні.

Серед героїв фільму — 12-річна Яна з Нью-Йорка Донецької області, яка з мамою і братом потрапила під російський обстріл на вокзалі в Краматорську 8 квітня 2022 року.

Тоді російська ракета з написом “За дітей” вбила 61 людину та поранила 121. Яна та її мама розповіли про протезування кінцівок в США.

Анна та її брати Матвій і Андрій, розповіли, як їхня мати Ївга стала до лав медичного батальйону “Госпітальєри” після того, як їхній батько загинув на фронті.

6-річна Соломія грає на сопілці та збирає гроші для ЗСУ, чекаючи на свого тата з війни. Дівчинка мріє, щоб вони всією родиною поїхали на море в Бердянськ.

Чого чекають українські діти? Відповідь у всіх одна — перемоги України.