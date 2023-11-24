В Греции состоялась премьера ленты о силе духа украинских детей "Несломленные дети. Я жду"

В греческих Салониках состоялась премьера документальной ленты online.ua "Несломленные дети. Я жду". В ней украинские дети рассказали о вызовах, с которыми столкнулись из-за полномасштабного российского вторжения.

Премьера "Несломленные дети. Я жду" в Греции

Показ фильма прошел в рамках проекта Brotherhood of Cultures.

Этот показ стал очередной возможностью напомнить греческому обществу о реалиях войны в Украине и отметить духовную мощь и патриотический настрой растущего поколения украинцев, ожидающих Победы в войне и желающих жить в своей стране свободными и счастливыми, - отмечает Консульство Украины в Салониках. Поделиться

После показа фильма, кандидат психологических наук, доцент Института психологии им. Г.С. Костюка Национальной Академии педагогических наук Украины Виталий Лунев рассказал гостям о психологическом состоянии украинских детей в результате этой войны России против Украины.

О чем фильм "Несломленные дети. Я жду"

В фильме “Несломленные дети. Я жду” дети рассказали, как они встретили 24 февраля, спасались от войны, уезжая за границу, почему вернулись и хотят жить в Украине.

Среди героев фильма – 12-летняя Яна из Нью-Йорка Донецкой области, которая с мамой и братом попала под российский обстрел на вокзале в Краматорске 8 апреля 2022 года.

Тогда российская ракета с надписью "За детей" убила 61 человека и ранила 121. Яна и его мама рассказали о протезировании конечностей в США.

Анна и ее братья Матвей и Андрей рассказали, как их мать Ивга стала в ряды медицинского батальона "Госпитальеры" после того, как их отец погиб на фронте.

6-летняя Соломия играет на сопилке и собирает деньги для ВСУ, ожидая своего отца с войны. Девочка мечтает, чтобы они всей семьей уехали на море в Бердянск.

Чего ждут украинские дети? Ответ у всех один – победы Украины.