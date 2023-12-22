В Херсонской области россияне расстреляли ребенка на глазах у родителей

Российские захватчики продолжают геноцид на украинских территориях. Так, на временно оккупированной левобережной части Херсонской области солдаты расстреляли восьмиклассника.

Солдаты РФ убили еще одного ребенка в Херсонской области

Эту информацию уже официально подтвердил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин во время итоговой пресс-конференции.

Расстрел подростка произошел 20 декабря.

Российских захватчиков разозлило то, что подросток якобы "что-то фотографировал".

Парень где-то проходил и вроде бы что-то фотографировал. Российские военные его схватили, привели домой и застрелили. Они это сделали прямо на глазах у семьи, – рассказывает Александр Прокудин. Поделиться

Кроме того, он добавил, что после расстрела ребенка мать мальчика отчаялась и пыталась совершить суицид. Однако членам семьи удалось "спасти ее из петли".

По словам главы Херсонской ОВА, директор школы, в которой учился расстрелянный россиянами восьмиклассник, уже подал заявление в полицию.

Сам Прокудин намерен обратиться к Уполномоченному ВР по правам человека Дмитрию Лубинцу и всем соответствующим органам, чтобы те зафиксировали очередное военное преступление солдат РФ.

Российские оккупанты не только убивают, но и похищают украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», в котором собраны истории похищенных Россией украинских детей, а также их семей.

Кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

За почти два года войны Украина смогла вернуть несколько сотен детей. Что важно понимать, власти РФ утверждают, что "эвакуировали" 744 тысячи несовершеннолетних украинцев.

К этим преступлениям также причастен режим белорусского диктатора Александра Лукашенко.