В Херсонской области россияне расстреляли ребенка на глазах у родителей

Российские захватчики продолжают геноцид на украинских территориях. Так, на временно оккупированной левобережной части Херсонской области солдаты расстреляли восьмиклассника.
Солдаты РФ убили еще одного ребенка в Херсонской области
Эту информацию уже официально подтвердил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин во время итоговой пресс-конференции.
Расстрел подростка произошел 20 декабря.
Российских захватчиков разозлило то, что подросток якобы "что-то фотографировал".
Кроме того, он добавил, что после расстрела ребенка мать мальчика отчаялась и пыталась совершить суицид. Однако членам семьи удалось "спасти ее из петли".
По словам главы Херсонской ОВА, директор школы, в которой учился расстрелянный россиянами восьмиклассник, уже подал заявление в полицию.
Сам Прокудин намерен обратиться к Уполномоченному ВР по правам человека Дмитрию Лубинцу и всем соответствующим органам, чтобы те зафиксировали очередное военное преступление солдат РФ.
Российские оккупанты не только убивают, но и похищают украинских детей
Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», в котором собраны истории похищенных Россией украинских детей, а также их семей.
Кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
За почти два года войны Украина смогла вернуть несколько сотен детей. Что важно понимать, власти РФ утверждают, что "эвакуировали" 744 тысячи несовершеннолетних украинцев.
К этим преступлениям также причастен режим белорусского диктатора Александра Лукашенко.
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