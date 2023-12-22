Убийство оккупантами ребенка в Херсонской области. Прокуратура начала расследование

Российские военные убили ребенка в Каховском районе Херсонской области. Украинские правоохранители начали расследование.
Российские оккупанты убили ребенка на Херсонщине
По данным следствия, на временно оккупированной территории Каховского района Херсонской области военные армии РФ убили несовершеннолетнего парня.
Продолжаются следственные действия по установлению дополнительных обстоятельств происшествия и лиц из числа военнослужащих РФ, причастных к преступлению.
Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
Смерть мальчика уже официально подтвердил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин во время итоговой пресс-конференции.
Расстрел подростка произошел 20 декабря. Российских захватчиков разозлило то, что подросток вроде бы "что-то фотографировал".
Кроме того, он добавил, что после расстрела ребенка мать парня отчаялась и пыталась совершить суицид. Однако членам семьи удалось "спасти ее из петли".
Сам Прокудин намерен обратиться к Уполномоченному ВР по правам человека Дмитрию Лубинцу и всем соответствующим органам, чтобы те зафиксировали очередное военное преступление солдат РФ.
Российские оккупанты не только убивают, но и похищают украинских детей
Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», в котором собраны истории похищенных Россией украинских детей, а также их семей.
Кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
За почти два года войны Украина смогла вернуть несколько сотен детей. Что важно понимать, власти РФ утверждают, что "эвакуировали" 744 тысячи несовершеннолетних украинцев.
К этим преступлениям также причастен режим белорусского диктатора Александра Лукашенко.
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