Убийство оккупантами ребенка в Херсонской области. Прокуратура начала расследование

Российские оккупанты убили ребенка на Херсонщине

По данным следствия, на временно оккупированной территории Каховского района Херсонской области военные армии РФ убили несовершеннолетнего парня.

Продолжаются следственные действия по установлению дополнительных обстоятельств происшествия и лиц из числа военнослужащих РФ, причастных к преступлению.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, – отмечает прокуратура. Поделиться

Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Смерть мальчика уже официально подтвердил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин во время итоговой пресс-конференции.

Расстрел подростка произошел 20 декабря. Российских захватчиков разозлило то, что подросток вроде бы "что-то фотографировал".

Парень где-то проходил и вроде бы что-то фотографировал. Российские военные его схватили, привели домой и застрелили. Они это сделали прямо на глазах у семьи, – рассказывает Александр Прокудин. Поделиться

Кроме того, он добавил, что после расстрела ребенка мать парня отчаялась и пыталась совершить суицид. Однако членам семьи удалось "спасти ее из петли".

Сам Прокудин намерен обратиться к Уполномоченному ВР по правам человека Дмитрию Лубинцу и всем соответствующим органам, чтобы те зафиксировали очередное военное преступление солдат РФ.

Российские оккупанты не только убивают, но и похищают украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», в котором собраны истории похищенных Россией украинских детей, а также их семей.

Кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

За почти два года войны Украина смогла вернуть несколько сотен детей. Что важно понимать, власти РФ утверждают, что "эвакуировали" 744 тысячи несовершеннолетних украинцев.

К этим преступлениям также причастен режим белорусского диктатора Александра Лукашенко.