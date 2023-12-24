Ночью армия РФ обстреляла центр Херсона. Есть 3 погибших и 1 раненый

В ночь на 24 декабря российские войска ударили по центру Херсона с артиллерии, попав в жилой дом. Погибли три человека и один получил ранения.

Войска РФ ударили по Херсону 24 декабря

Начальник Херсонской ОВА Прокудин сообщает, что из-за попадания российского артиллерийского снаряда по жилому дому пострадала семья.

На месте погиб 87-летний мужчина и его 81-летняя жена. Взрывную травму, контузию и ранение ноги получил 54-летний херсонец. После оказания помощи он отказался от госпитализации. Поделиться

В Центральном районе города при разборе завалов спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Его личность устанавливается.

Ситуация в Херсонской области

По данным ОВА, за минувшие сутки российские войска совершили 88 обстрелов области, выпустив 425 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, БПЛА и авиации, из них – 2 ракетных.

В Херсоне враг выпустил 71 снаряд, попав в жилые кварталы, медицинские учреждения, учебное заведение и объекты критической инфраструктуры в Херсоне.

За сутки погибли 4 человека, еще 9 - получили ранения, из них - 1 ребенок.