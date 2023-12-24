Чи може Росія посилити обстріли на Різдво — відповідь Повітряних сил

Посилення обстрілів з боку окупаційних військ можливе й на Різдво. Але не слід прив'язуватися до конкретних подій, оскільки ворог може посилити терор не залежно від дати на календарі.

Чи може Росія посилити обстріли на Різдво

Як зазначила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, доба перед цим характеризувалась потужними обстрілами. Також була зафіксована певна активність безпілотників в напрямку населених пунктів Куцурубської та Очаківської громади на півдні.

Це означає, що ворог намагається розосереджувати й наші зусилля. Отже, не виключені й подібні провокації посилення обстрілів. Треба розуміти, що у цієї нації немає нічого святого, - зазначила Гуменюк. Поширити

Що відомо про можливу загрозу обстрілів на Різдво та Новий рік

Нагадаємо, що минулого Нового року російські війська масовано атакували Україну з повітря. При цьому не виключено повторення сценарію й цього року.

Втім, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що від ворога можна очікувати чого завгодно.

Відомо, що Росія накопичує ракети різних типів для нових атак по Україні, але у українські військові раніше зазначали, що цієї зими агресор робитиме ставку на дрони-камікадзе.