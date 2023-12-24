Может ли Россия усилить обстрелы на Рождество — ответ Воздушных сил

Усиление обстрелов со стороны оккупационных войск возможно и к Рождеству. Но не следует привязываться к конкретным событиям, поскольку враг может усилить террор независимо от даты календаря.

Может ли Россия усилить обстрелы на Рождество

Как отметила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сутки перед этим характеризовались мощными обстрелами. Также была зафиксирована активность беспилотников в направлении населенных пунктов Куцурубской и Очаковской общины на юге.

Это значит, что враг пытается рассредоточить и наши усилия. Следовательно, не исключены и подобные провокации по усилению обстрелов. Надо понимать, что у этой нации нет ничего святого, – отметила Гуменюк. Поделиться

Что известно о возможной угрозе обстрелов на Рождество и Новый год.

Напомним, что в прошлом Новом году российские войска массированно атаковали Украину с воздуха. При этом не исключено повторение сценария и в этом году.

Впрочем, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что от врага можно ожидать чего угодно.

Известно, что Россия накапливает ракеты разных типов для новых атак по Украине, но в украинские военные ранее отмечали, что этой зимой агрессор будет делать ставку на дроны-камикадзе.