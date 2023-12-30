Ракетный удар РФ по Харькову: возросло количество пострадавших

На 20:33 30 декабря медики в Харькове оказывают помощь 8 пострадавшим от ракетного удара РФ. Все госпитализированы, у четырех человек – состояние средней тяжести, у 4 – легкое. Всего было ранено 16 человек.
В Харькове из-за ракетного удара армии РФ пострадали 16 горожан
В Харькове в результате удара РФ, по предварительным данным, пострадали 16 человек.
Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
По его данным, в результате удара повреждено лечебное учреждение, многоквартирные жилые дома, магазины и транспорт.
Позже мэр Игорь Терехов сообщил в Telegram, что количество пострадавших в результате российских ракетных ударов возросло до 16.
Через несколько минут он уточнил, что пострадавших уже 16 человек.
Также появились первые подробности о раненых. Двое находились в гостинице в центре Харькова, один из них – иностранный журналист.
Ракетный обстрел Харькова: что известно
Около 19 часов 30 декабря в Харькове прозвучала серия взрывов.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов впоследствии проинформировал, что нанесены шесть ударов, в результате которых повреждена гражданская инфраструктура.
Впоследствии мэр Игорь Терехов сообщил, что есть попадание в жилой дом, в результате чего возник пожар. Есть и другие разрушения гражданской инфраструктуры.
По информации начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, россияне ударили по городу из района Белгорода, использовав ЗРК С-300.
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