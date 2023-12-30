Ракетный удар РФ по Харькову: возросло количество пострадавших

На 20:33 30 декабря медики в Харькове оказывают помощь 8 пострадавшим от ракетного удара РФ. Все госпитализированы, у четырех человек – состояние средней тяжести, у 4 – легкое. Всего было ранено 16 человек.

В Харькове из-за ракетного удара армии РФ пострадали 16 горожан

В Харькове в результате удара РФ, по предварительным данным, пострадали 16 человек.

Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

На данный момент медики оказывают помощь 8 пострадавшим, все госпитализированы, 4 человека – состояние среднее, 4 – в легком состоянии, – рассказал Синегубов. Поделиться

По его данным, в результате удара повреждено лечебное учреждение, многоквартирные жилые дома, магазины и транспорт.

Только гражданская инфраструктура! Все службы работают на месте, – отметил Синегубов. Поделиться

Позже мэр Игорь Терехов сообщил в Telegram, что количество пострадавших в результате российских ракетных ударов возросло до 16.

Предварительно – погибших нет. Есть на данный момент 14 пострадавших. По предварительной информации – 5 уже в больнице, – рассказал мэр. Поделиться

Через несколько минут он уточнил, что пострадавших уже 16 человек.

Также появились первые подробности о раненых. Двое находились в гостинице в центре Харькова, один из них – иностранный журналист.

Ракетный обстрел Харькова: что известно

Около 19 часов 30 декабря в Харькове прозвучала серия взрывов.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов впоследствии проинформировал, что нанесены шесть ударов, в результате которых повреждена гражданская инфраструктура.

Впоследствии мэр Игорь Терехов сообщил, что есть попадание в жилой дом, в результате чего возник пожар. Есть и другие разрушения гражданской инфраструктуры.

По информации начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, россияне ударили по городу из района Белгорода, использовав ЗРК С-300.