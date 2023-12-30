Ракетний удар РФ по Харкову: зросла кількість постраждалих

На 20.33 30 грудня медики у Харкові надають допомогу 8 постраждалим від ракетного удару РФ. Усі госпіталізовані, у чотирьох осіб – стан середньої тяжкості, у 4 – легкий. Всього було ранено 16 осіб.
У Харкові через ракетний удар армії РФ постраждало 16 містян
У Харкові внаслідок удару РФ, за попередніми даними, постраждали 16 людей.
Про це повідомив у Telegram начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, внаслідок удару пошкоджена лікувальна установа, багатоквартирні житлові будинки, магазини та транспорт.
Пізніше міський голова Ігор Терехов повідомив у Telegram, що кількість постраждалих унаслідок російських ракетних ударів зросла до 16.
За кілька хвилин він уточнив, що постраждалих уже 16.
Також з’явилися перші подробиці про поранених. Двоє перебували у готелі у центрі Харкова, один з них – іноземний журналіст.
Ракетний обстріл Харкова: що відомо
Близько 19 години 30 грудня у Харкові пролунала серія вибухів.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов згодом поінформував, що завдано шість ударів, внаслідок яких пошкоджена цивільна інфраструктура.
Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що є влучання у житловий будинок, унаслідок чого виникла пожежа. Є й інші руйнування цивільної інфраструктури.
За інформацією начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, росіяни вдарили по місту з району Бєлгорода, використавши ЗРК С-300.
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