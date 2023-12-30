Ракетний удар РФ по Харкову: зросла кількість постраждалих

На 20.33 30 грудня медики у Харкові надають допомогу 8 постраждалим від ракетного удару РФ. Усі госпіталізовані, у чотирьох осіб – стан середньої тяжкості, у 4 – легкий. Всього було ранено 16 осіб.

У Харкові через ракетний удар армії РФ постраждало 16 містян

У Харкові внаслідок удару РФ, за попередніми даними, постраждали 16 людей.

Про це повідомив у Telegram начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На цю хвилину медики надають допомогу 8 постраждалим, усі госпіталізовані, 4 особи – стан середній, 4 – у легкому стані, – розповів Синєгубов. Поширити

За його даними, внаслідок удару пошкоджена лікувальна установа, багатоквартирні житлові будинки, магазини та транспорт.

Виключно цивільна інфраструктура! Усі служби працюють на місці, – зазначив Синєгубов. Поширити

Пізніше міський голова Ігор Терехов повідомив у Telegram, що кількість постраждалих унаслідок російських ракетних ударів зросла до 16.

Попередньо – загиблих немає. Маємо на даний момент 14 постраждалих. За попередньою інформацією – 5 вже у лікарні, – розповів мер. Поширити

За кілька хвилин він уточнив, що постраждалих уже 16.

Також з’явилися перші подробиці про поранених. Двоє перебували у готелі у центрі Харкова, один з них – іноземний журналіст.

Ракетний обстріл Харкова: що відомо

Близько 19 години 30 грудня у Харкові пролунала серія вибухів.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов згодом поінформував, що завдано шість ударів, внаслідок яких пошкоджена цивільна інфраструктура.

Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що є влучання у житловий будинок, унаслідок чого виникла пожежа. Є й інші руйнування цивільної інфраструктури.

За інформацією начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, росіяни вдарили по місту з району Бєлгорода, використавши ЗРК С-300.