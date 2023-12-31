Армія РФ вдарила по Боровій у Харківській області. Є загиблі

Російські терористи вдарили по селу Борова в Ізюмському районі Харківської області. Внаслідок атаки троє людей загинули.

Армія РФ вдарила по Боровій

О 00:14 та 00:34 окупанти обстріляли населений пункт. Внаслідок удару був зруйнований приватний будинок. З-під завалів будинку вилучили тіла жінки та двох чоловіків.

Очільник Борівської сільської військової адміністрації Олександр Тертишний у коментарі "Суспільному" уточнив, що, ймовірно, росіяни застосували керовані авіаційні бомби. За його словами, було два влучання, три будинки зруйновані.

Загиблі були працівниками місцевого житлово-комунального підприємства.

Удари по Харкову

Увечері 30 грудня росіяни обстріляли центр Харкова. Пошкоджено готель "Kharkiv Palace" та житловий будинок. Раніше повідомляло про 26 постраждалих через ракетну атаку росіян.

Також окупанти після ракетного терору атакували Харків "шахедами". Були влучання у середмісті.

Поліція уточнила, що внаслідок двох хвиль обстрілів у Харкові постраждали 28 осіб. Серед них двоє дітей 14 і 16 років та іноземець.