Армия РФ ударила по Боровой в Харьковской области. Есть погибшие

Российские террористы ударили по селу Борово в Изюмском районе Харьковской области. В результате атаки три человека погибли.

Армия РФ ударила по Боровой

В 00:14 и 00:34 оккупанты обстреляли населенный пункт. В результате удара был разрушен частный дом. Из-под завалов дома изъяли тела женщины и двоих мужчин.

Глава Боровской сельской военной администрации Александр Тертышный в комментарии "Общественному" уточнил, что, вероятно, россияне применили управляемые авиационные бомбы. По его словам, было два попадания, три дома разрушены.

Погибшие являлись работниками местного жилищно-коммунального предприятия.

Удары по Харькову

Вечером 30 декабря россияне обстреляли центр Харькова. Поврежден отель "Kharkiv Palace" и жилой дом. Ранее сообщалось о 26 пострадавших из-за ракетной атаки россиян.

Также оккупанты после ракетного террора атаковали Харьков "шахедами". Были попадания в центре города.

Полиция уточнила, что в результате двух волн обстрелов в Харькове пострадали 28 человек. Среди них двое детей 14 и 16 лет и иностранец.