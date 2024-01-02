Войска РФ нанесли удары по Харькову. Есть пострадавшие

Утром 2 января российские войска нанесли по меньшей мере четыре удара по Харькову, в том числе по центру города. Известно о 6 пострадавших.
Атака на Харьков 2 января
Начальник ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты наносят удары по Харькову.
Есть повреждения многоквартирных жилых домов, автомобилей. Возникли пожары. Подробности устанавливаются.
По обновленной информации, на данный момент медики оказывают помощь шестерым пострадавшим.
Ситуация в Харьковской области
По данным ОВА, 1 января артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Ветеринарное, Казачья Лопань Харьковского района; Огурцово, Волчанск, Бударки Чугуевского района; Бологовка, Двухлетняя, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.
31 декабря враг нанес удар по Харькову беспилотниками «Шахед». Без пострадавших.
30 декабря войска РФ выпустили по Харькову не менее 6 ракет. В результате обстрела пострадали 28 человек. В их числе двое детей 14 и 16 лет и иностранный гражданин.
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