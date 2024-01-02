Войска РФ нанесли удары по Харькову. Есть пострадавшие

Утром 2 января российские войска нанесли по меньшей мере четыре удара по Харькову, в том числе по центру города. Известно о 6 пострадавших.

Атака на Харьков 2 января

Начальник ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты наносят удары по Харькову.

Оккупанты нанесли как минимум 4 удара по Харькову. В частности, по центральной части города. Поделиться

Есть повреждения многоквартирных жилых домов, автомобилей. Возникли пожары. Подробности устанавливаются.

По обновленной информации, на данный момент медики оказывают помощь шестерым пострадавшим.

Ситуация в Харьковской области

По данным ОВА, 1 января артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Ветеринарное, Казачья Лопань Харьковского района; Огурцово, Волчанск, Бударки Чугуевского района; Бологовка, Двухлетняя, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

31 декабря враг нанес удар по Харькову беспилотниками «Шахед». Без пострадавших.

30 декабря войска РФ выпустили по Харькову не менее 6 ракет. В результате обстрела пострадали 28 человек. В их числе двое детей 14 и 16 лет и иностранный гражданин.