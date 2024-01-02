Росія масово атакує "Кинджалами" Київ: що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масово атакує "Кинджалами" Київ: що відомо

КМВА
Ракета

Армія РФ  вночі 2 січня масово атакувала столицю ракетами. У кількох районах столиці зникло світло і водопостачання, також зафіксоване падіння уламків ракети на дахи житлового будинку та відкриту місцевість.

Що відомо про атаку РФ на Київ

Перші вибухи пролунали близько 7:10. Невдовзі у Київській міській військовій адміністрації поінформували про роботу протиповітряної оборони.

Зокрема, російські війська під час ракетної атаки випустили у напрямку Києва кілька гіперзвукових балістичних ракет "Кинджал".

Внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток в Печерському районі на дах багатоповерхового житлового будинку. В Оболонському районі — уламки впали на територію складських приміщень, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Також в Голосіївському районі уламки впали на відкритій ділянці. Оперативні служби виїхали на місця.

Частина об'єктів та житлових будинків у кількох районах столиці знеструмлені, повідомив міський голова Кличко. Окрім того, у деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.

Згодом Кличко повідомив, що у Подільському районі попередньо — влучання на територію об'єкту цивільної інфраструктури. Всі служби прямують на місце. Також у Подільському районі пошкоджено газову трубу.

Також наразі відомо ,що є троє постраждалих в одному з будинків у Соломʼянському районі столиці. Всіх їх госпіталізували. Медики продовжують працювати на місці.

За інформацією ДТЕК, через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах.

Що відомо про атаку на Україну 2 січня

У ніч на 2 січня Росія запустила по Україні кілька десятків ударних дронів.

У Києві та низці південних і центральних областей було оголошено повітряну тривогу, працювали сили протиповітряної оборони. Згодом у столиці прогриміли вибухи.

Є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови. Там спалахнула пожежа. Є постраждалі.

Зазначається, що в ніч на 2 січня російські окупаційні війська атакували Україну за допомогою 35 БпЛА типу Shahed-136/131 з мису Чауда – Крим та району Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України.

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