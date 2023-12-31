Армія РФ атакувала ракетами Селидове й Курахове. Є загиблі та поранені

У Селидовому 31 грудня через обстріли РФ постраждали 14 людей, з них двоє загинули. Руйнувань зазнали 38 приватних і 5 багатоквартирних будинків, заклад освіти, гуртожиток, адмінбудівля. У Кураховому окупанти поцілили у відділення центральної міської лікарні, де в момент удару перебували на стаціонарі 25 пацієнтів і персонал. 5 людей отримали поранення.

Армія РФ масштабно обстріляла Селидове та Курахове

Російські військові обстріляли Селидове та Курахове Донецької області. В результаті ворожої атаки постраждало майже 20 людей, також є загиблі.

Про це повідомляє Поліція Донецької області у Telegram.

У Селидовому постраждали 14 людей, з них двоє загинули. Руйнувань зазнали 38 приватних і 5 багатоквартирних будинків, заклад освіти, гуртожиток, адмінбудівля, – повідомили правоохоронці. Поширити

За даними правоохоронців, у Кураховому окупанти поцілили у відділення центральної міської лікарні, де в момент удару перебували на стаціонарі 25 пацієнтів і персонал.

Постраждали 5 осіб - їм екстрено надали медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Крім того, пошкоджено адмінбудівлі та критичну інфраструктуру, - пояснили в поліції. Поширити

На місцях атак працювали слідчо-оперативні групи, парамедики, вибухотехніки та всі профільні служби.

Армія РФ тричі обстріляла Курахове

Три рази на добу 16 грудня окупанти гатили з артилерії та “Ураганів” по Кураховому.

Про це заявила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва та начальник Курахівської МВА Роман Падун.

Так, росіяни вдарили по центру місту з РСЗВ осколковими снарядами близько 12:40. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали фасади та вікна чотирьох багатоквартирних будинків, 8 приватних будинків та магазини.