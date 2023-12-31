Армія РФ атакувала ракетами Селидове й Курахове. Є загиблі та поранені

У Селидовому 31 грудня через обстріли РФ постраждали 14 людей, з них двоє загинули. Руйнувань зазнали 38 приватних і 5 багатоквартирних будинків, заклад освіти, гуртожиток, адмінбудівля. У Кураховому окупанти поцілили у відділення центральної міської лікарні, де в момент удару перебували на стаціонарі 25 пацієнтів і персонал. 5 людей отримали поранення.
Армія РФ масштабно обстріляла Селидове та Курахове
Російські військові обстріляли Селидове та Курахове Донецької області. В результаті ворожої атаки постраждало майже 20 людей, також є загиблі.
Про це повідомляє Поліція Донецької області у Telegram.
За даними правоохоронців, у Кураховому окупанти поцілили у відділення центральної міської лікарні, де в момент удару перебували на стаціонарі 25 пацієнтів і персонал.
На місцях атак працювали слідчо-оперативні групи, парамедики, вибухотехніки та всі профільні служби.
Армія РФ тричі обстріляла Курахове
Три рази на добу 16 грудня окупанти гатили з артилерії та “Ураганів” по Кураховому.
Про це заявила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва та начальник Курахівської МВА Роман Падун.
Так, росіяни вдарили по центру місту з РСЗВ осколковими снарядами близько 12:40. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали фасади та вікна чотирьох багатоквартирних будинків, 8 приватних будинків та магазини.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-