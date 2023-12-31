Армия РФ атаковала ракетами Селидово и Курахово. Есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала ракетами Селидово и Курахово. Есть погибшие и раненые

Полиция Донецкой области
Донецкая область
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В Селидово 31 декабря из-за обстрелов РФ пострадали 14 человек, из них двое погибли. Разрушения получили 38 частных и 5 многоквартирных домов, учебное заведение, общежитие, админздание. В Курахово оккупанты попали в отделение центральной городской больницы, где в момент удара находились на стационаре 25 пациентов и персонал. 5 человек получили ранения.

Армия РФ масштабно обстреляла Селидово и Курахово

Российские военные обстреляли Селидово и Курахово Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали почти 20 человек, также есть погибшие.

Об этом сообщает Полиция Донецкой области в Telegram.

В Селидово пострадали 14 человек, из них двое погибли. Разрушения получили 38 частных и 5 многоквартирных домов, учебное заведение, общежитие, админздание, – сообщили правоохранители.

По данным правоохранителей, в Курахово оккупанты попали в отделение центральной городской больницы, где в момент удара находились на стационаре 25 пациентов и персонал.

Пострадали 5 человек – им экстренно оказали медицинскую помощь. Пока их жизни ничего не угрожает. Кроме того, повреждены админздания и критическая инфраструктура, - пояснили в полиции.

На местах атак работали следственно-оперативные группы, парамедики, взрывотехники и все профильные службы.

Армия РФ трижды обстреляла Курахово

Три раза в сутки 16 декабря оккупанты били из артиллерии и "Ураганов" по Кураховому.

Об этом заявила представитель Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева и начальник Кураховской МВА Роман Падун.

Так, россияне ударили по центру города с РСЗО осколочными снарядами около 12:40. В результате обстрела повреждения получили фасады и окна четырех многоквартирных домов, 8 частных домов и магазины.

Пока на местах продолжают работать правоохранители. Предварительно пострадавших нет, – отметила Медведева.

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