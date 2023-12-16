Российские оккупанты третий раз за сутки обстреляли из артиллерии и РСЗО Курахово

Армия РФ трижды обстреляла Курахово

Три раза в сутки оккупанты били из артиллерии и "Ураганов" по Курахово.

Об этом заявила представитель Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева и начальник Кураховской МВА Роман Падун.

Так, россияне ударили по центру города с РСЗО осколочными снарядами около 12:40. В результате обстрела повреждения получили фасады и окна четырех многоквартирных домов, 8 частных домов и магазины.

Пока на местах продолжают работать правоохранители. Предварительно пострадавших нет, – отметила Медведева. Поделиться

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По словам начальника Кураховской МВА Романа Падуна, обстрел был произведен осколочно-фугасными снарядами из РСЗО "Ураган". Он указал, что это уже третья массированная атака по Курахову в сутки. До этого армия РФ била по городу из ствольной артиллерии. Тогда были повреждены 3 многоэтажки, торговый павильон, занялась одна из квартир в многоэтажке.

Местных жителей призвали эвакуироваться из Курахово.

Что известно об обстановке под Угледаром

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, столь активным в ближайшее время может быть этот участок фронта и какие планы у оккупантов.

На Волновахском направлении у россиян сейчас стоит задача зайти в тыл Марьинской группировки. Оккупанты не могут выдавить украинские войска за Марьинку и отодвинуть линию фронта от Донецка.

Марьинку держит Кураховский гарнизон. Сейчас в Курахово технически можно зайти только с юга, то есть со стороны Угледара. Курахово поддерживает и Марьинский, и Угледарский гарнизон, – заявил Свитан. Поделиться

Несколько дней на Угледарском направлении ведутся серьезные артиллерийские дуэли. В этом направлении россияне в последнее время активно применяют 152-мм снаряды и ракеты к "Градам". Вероятно, в Россию поступили либо китайские, либо северокорейские боеприпасы.

Российские захватчики пытаются двигаться из-под Угледара в сторону Курахово. Однако украинские войска в контрбатарейной борьбе останавливают это наступление, нанося удары вплоть до Волновахи.

В районе Волновахи собирался один из военных штабов России, находящихся в этом районе. Были переданы координаты вражеского штаба и по Волноваху ВСУ нанесли серьезный удар, – отметил военный эксперт. Поделиться

В настоящее время наступательные действия россиян приостановлены, но они будут однозначно продолжаться. Как только оккупанты переформируются, получат новую порцию боеприпасов, то будут двигаться дальше.