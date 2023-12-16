Российские оккупанты третий раз за сутки обстреляли из артиллерии и РСЗО Курахово
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты третий раз за сутки обстреляли из артиллерии и РСЗО Курахово

Курахово
Читати українською
Источник:  Суспільне

Оккупационная армия РФ 16 декабря трижды обстреляла город Курахово Донецкой области осколочными снарядами. Местных жителей призывают эвакуироваться.

Армия РФ трижды обстреляла Курахово

Три раза в сутки оккупанты били из артиллерии и "Ураганов" по Курахово.

Об этом заявила представитель Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева и начальник Кураховской МВА Роман Падун.

Так, россияне ударили по центру города с РСЗО осколочными снарядами около 12:40. В результате обстрела повреждения получили фасады и окна четырех многоквартирных домов, 8 частных домов и магазины.

Пока на местах продолжают работать правоохранители. Предварительно пострадавших нет, – отметила Медведева.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По словам начальника Кураховской МВА Романа Падуна, обстрел был произведен осколочно-фугасными снарядами из РСЗО "Ураган". Он указал, что это уже третья массированная атака по Курахову в сутки. До этого армия РФ била по городу из ствольной артиллерии. Тогда были повреждены 3 многоэтажки, торговый павильон, занялась одна из квартир в многоэтажке.

Местных жителей призвали эвакуироваться из Курахово.

Что известно об обстановке под Угледаром

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, столь активным в ближайшее время может быть этот участок фронта и какие планы у оккупантов.

На Волновахском направлении у россиян сейчас стоит задача зайти в тыл Марьинской группировки. Оккупанты не могут выдавить украинские войска за Марьинку и отодвинуть линию фронта от Донецка.

Марьинку держит Кураховский гарнизон. Сейчас в Курахово технически можно зайти только с юга, то есть со стороны Угледара. Курахово поддерживает и Марьинский, и Угледарский гарнизон, – заявил Свитан.

Несколько дней на Угледарском направлении ведутся серьезные артиллерийские дуэли. В этом направлении россияне в последнее время активно применяют 152-мм снаряды и ракеты к "Градам". Вероятно, в Россию поступили либо китайские, либо северокорейские боеприпасы.

Российские захватчики пытаются двигаться из-под Угледара в сторону Курахово. Однако украинские войска в контрбатарейной борьбе останавливают это наступление, нанося удары вплоть до Волновахи.

В районе Волновахи собирался один из военных штабов России, находящихся в этом районе. Были переданы координаты вражеского штаба и по Волноваху ВСУ нанесли серьезный удар, – отметил военный эксперт.

В настоящее время наступательные действия россиян приостановлены, но они будут однозначно продолжаться. Как только оккупанты переформируются, получат новую порцию боеприпасов, то будут двигаться дальше.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ освободили стратегические позиции в районе Донецка
ВСУ освободили стратегические позиции в районе Донецка
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ обстреляли Херсон. Есть раненый
Херсонская ОВА
обстрел
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ несколько часов обстреливала Херсонскую область. Погиб мужчина, есть раненые
Обстрел
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Никополь. Есть раненая
Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
обстрел

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.