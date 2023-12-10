Войска РФ обстреляли Херсон. Есть раненый

Российские захватчики в очередной раз обстреляли Херсон. В результате атаки получил ранение один человек.
Армия РФ обстреляла Херсон
В результате обстрела осколочные ранения головы и взрывную травму получил 37-летний мужчина. Его госпитализировали. Наази медики оказывают ему необходимую помощь.
Обстрелы Херсона и области
Российские войска постоянно обстреливают Херсон и область. Ситуация с атаками правобережья захватчиками настолько серьезна, что находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, как правоохранители оказывали помощь женщине, пострадавшей от обстрела Херсона.
Кроме того, захватчики утром 5 декабря атаковали Херсон. Тогда в результате обстрела центра города два человека погибли, также были ранены.
Добавим, что 9 декабря в Херсоне из-за российских обстрелов получили ранения три человека.
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