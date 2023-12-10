Війська РФ обстріляли Херсон. Є поранений

Російські загарбники в черговий раз обстріляли Херсон. В результаті атаки отримала поранення одна людина.

Армія РФ обстріляла Херсон

Вдень ворог вдарив по місту. Було влучання у житлову забудову, - йдеться у повіомленні. Поширити

В результаті обстрілу осколкові поранення голови та вибухову травму дістав 37-річний чоловік. Його госпіталізували. Наазі медики надають йому необхідну допомогу.

Обстріли Херсона та області

Російські війська постійно обстрілюють Херсон та область. Ситуація з атаками правобережжя загарбниками настільки серйозна, що знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського.

Раніше повідомлялося, як правоохоронці надавали допомогу жінці, що постраждала від обстрілу Херсона.

Крім того, загарбники вранці 5 грудня також атакували Херсон. Тоді внаслідок обстрілу центра міста дві людини загинули, також були поранені.

Додамо, що 9 грудня в Херсоні через російські обстріли отримали поранення троє людей.