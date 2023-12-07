Допоміг окупантам втекти від контрнаступу ЗСУ. У Херсоні затримали зрадника

СБУ затримала зрадника, який допоміг окупантам втекти від контрнаступу ЗСУ у Херсоні. Він свого часу забирав човни у місцевих, на яких "евакуювався" ворог.
СБУ затримала колаборанта у Херсоні
Як повідомляє СБУ, напередодні деокупації міста зловмисник допомагав загарбникам втікати від контрнаступу ЗСУ.
Для цього фігурант "зливав" рашистам дані про власників човнів та катерів у місті, а потім приходив до них із озброєними окупантами, які відбирали у людей плавзасоби.
За даними слідства, "конфісковані" плавзасоби вони позначали літерою "Z" та використовували для переправлення своїх військ та представників окупаційних органів на лівобережну частину області.
Втім, співробітники СБУ все ж затримали його. Ним виявився 44-річний херсонець, який з початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав окупантів.
Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна за пособництво РФ.
СБУ затримала жінку-агента російського ГРУ
В Одесі затримали жінку, яку підозрюють у співпраці з РФ та передаванні інформації про базування Сил оборони.
Жінка передала росіянам десятки геолокацій, де, за її переконанням, нібито базувалися підрозділи Сил оборони.
За її координатами армія РФ завдавала повітряних ударів, зокрема і дронами-камікадзе типу "шахед".
За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась місцева підприємиця, яку російське ГРУ дистанційно завербувало у червні цього року.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.
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