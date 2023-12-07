Допоміг окупантам втекти від контрнаступу ЗСУ. У Херсоні затримали зрадника

СБУ затримала зрадника, який допоміг окупантам втекти від контрнаступу ЗСУ у Херсоні. Він свого часу забирав човни у місцевих, на яких "евакуювався" ворог.

СБУ затримала колаборанта у Херсоні

Як повідомляє СБУ, напередодні деокупації міста зловмисник допомагав загарбникам втікати від контрнаступу ЗСУ.

Для цього фігурант "зливав" рашистам дані про власників човнів та катерів у місті, а потім приходив до них із озброєними окупантами, які відбирали у людей плавзасоби.

За даними слідства, "конфісковані" плавзасоби вони позначали літерою "Z" та використовували для переправлення своїх військ та представників окупаційних органів на лівобережну частину області.

Втікаючи від українських захисників, рашисти не забрали з собою свого поплічника, а тому він виїхав до родичів у Миколаївську область, де намагався сховатися, - додали в СБУ. Поширити

Втім, співробітники СБУ все ж затримали його. Ним виявився 44-річний херсонець, який з початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав окупантів.

Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна за пособництво РФ.

СБУ затримала жінку-агента російського ГРУ

В Одесі затримали жінку, яку підозрюють у співпраці з РФ та передаванні інформації про базування Сил оборони.

Жінка передала росіянам десятки геолокацій, де, за її переконанням, нібито базувалися підрозділи Сил оборони.

За її координатами армія РФ завдавала повітряних ударів, зокрема і дронами-камікадзе типу "шахед".

За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась місцева підприємиця, яку російське ГРУ дистанційно завербувало у червні цього року.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.