Помог оккупантам уйти от контрнаступления ВСУ. В Херсоне задержан предатель

СБУ задержала предателя, который помог оккупантам уйти от контрнаступления ВСУ в Херсоне. Он в свое время забирал лодки у местных, на которых "эвакуировался" враг.
СБУ задержала коллаборанта в Херсоне
Как сообщает СБУ, накануне деоккупации города злоумышленник помогал захватчикам убегать от контрнаступления ВСУ.
Для этого фигурант "сливал" рашистам данные о владельцах лодок и катеров в городе, а затем приходил к ним с вооруженными оккупантами, которые отбирали у людей плавсредства.
По данным следствия, "конфискованные" плавсредства они обозначали буквой "Z" и использовали для переправки своих войск и представителей оккупационных органов на левобережную часть области.
Впрочем, сотрудники СБУ все же задержали его. Им оказался 44-летний херсонец, с начала полномасштабного вторжения РФ поддержавший оккупантов.
Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества за пособничество РФ.
СБУ задержала женщину-агента российского ГРУ
В Одессе задержана женщина, подозреваемая в сотрудничестве с РФ и передаче информации о базировании Сил обороны.
Женщина передала россиянам десятки геолокаций, где, по ее мнению, якобы базировались подразделения Сил обороны.
По ее координатам армия РФ наносила воздушные удары, в том числе и дронами-камикадзе типа "шахед".
По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась местная предпринимательница, которую российское ГРУ дистанционно завербовало в июне этого года.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.
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