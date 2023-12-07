Помог оккупантам уйти от контрнаступления ВСУ. В Херсоне задержан предатель

СБУ задержала предателя, который помог оккупантам уйти от контрнаступления ВСУ в Херсоне. Он в свое время забирал лодки у местных, на которых "эвакуировался" враг.

СБУ задержала коллаборанта в Херсоне

Как сообщает СБУ, накануне деоккупации города злоумышленник помогал захватчикам убегать от контрнаступления ВСУ.

Для этого фигурант "сливал" рашистам данные о владельцах лодок и катеров в городе, а затем приходил к ним с вооруженными оккупантами, которые отбирали у людей плавсредства.

По данным следствия, "конфискованные" плавсредства они обозначали буквой "Z" и использовали для переправки своих войск и представителей оккупационных органов на левобережную часть области.

Убегая от украинских защитников, рашисты не забрали с собой своего приспешника, поэтому он выехал к родственникам в Николаевскую область, где пытался скрыться, - добавили в СБУ. Поделиться

Впрочем, сотрудники СБУ все же задержали его. Им оказался 44-летний херсонец, с начала полномасштабного вторжения РФ поддержавший оккупантов.

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества за пособничество РФ.

СБУ задержала женщину-агента российского ГРУ

В Одессе задержана женщина, подозреваемая в сотрудничестве с РФ и передаче информации о базировании Сил обороны.

Женщина передала россиянам десятки геолокаций, где, по ее мнению, якобы базировались подразделения Сил обороны.

По ее координатам армия РФ наносила воздушные удары, в том числе и дронами-камикадзе типа "шахед".

По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась местная предпринимательница, которую российское ГРУ дистанционно завербовало в июне этого года.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.