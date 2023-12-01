СБУ объявила новое подозрение экс-заместителю секретаря СНБО Сивковичу
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ объявила новое подозрение экс-заместителю секретаря СНБО Сивковичу

СБУ
Сивкович
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Служба безопасности сообщила о новом подозрении экс-заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу. Он координировал информационные диверсии Нестора Шуфрича против Украины.

Что известно о деле Сивковича

Сивкович причастен к организации масштабных информкампаний, направленных на искусственную дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины в пользу Кремля.

Для этого он привлекал к сотрудничеству известных политиков в Киеве, в том числе Шуфрича, подозреваемого в государственной измене.

По данным СБУ, именно он был одним из «спикеров», который при координации Сивковича обнародовал кремлевские нарративы во время выступлений в телеэфирах и на страницах интернет-изданий.

Кроме того, приспешники Сивковича распространяли фейковые сообщения о внутренней обстановке в Украине, а также тезисы относительно безальтернативности пророссийского вектора во внешней политике.

Таким образом, РФ пыталась максимально дестабилизировать ситуацию внутри Украины до начала полномасштабного вторжения РФ и дискредитировать ее перед западными партнерами.

СБУ сообщает, что во избежание правосудия в 2014 году за попытки силового разгона Революции Достоинства Сивкович выехал в Москву и начал организовывать там массированные информдиверсии против государственной безопасности Украины.

Это было одной из приоритетных задач, которые он выполнял по указанию кадровых сотрудников 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ.

Следователи СБУ сообщили Сивковичу о подозрении за государственную измену, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Так как Сивкович находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности, ему грозит пожизненное заключение.

Другие подозрения Сивковичу

В 2022 году по материалам украинской спецслужбы и ДБР действия Сивковича были квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена).

5-я служба Федеральной службы безопасности России образовала преступную организацию для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

По данным правоохранителей, возглавил ее начальник 9 ("украинского") управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ России Игорь Чумаков. В ее состав входили сотрудники ФСБ, в том числе Александр Чулиндин, Марина Терентьева и представители других государственных органов страны-агрессора.

В частности, Владимир Сивкович координировал работу с украинской частью группировки, которая собирала и передавала представителям РФ сведения, составляющие государственную тайну, а также пыталась влиять на кадровые решения в органах безопасности Украины.

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