СБУ оголосила нову підозру ексзаступнику секретаря РНБО Сівковичу

Служба безпеки повідомила про нову підозру ексзаступнику секретаря РНБО Володимиру Сівковичу. Він координував інформаційні диверсії Нестора Шуфрича проти України.

Що відомо про справу Сівковича

Зазначається, що Сівкович причетний до організації масштабних інформкампаній, спрямованих на штучну дискредитацію вищого військово-політичного керівництва України на користь Кремля.

Для цього він залучав до співпраці відомих політиків у Києві, серед яких зокрема і Шуфрич, якого підозрюють у державній зраді.

За даними СБУ, саме він був однив із «спікерів», який за координації Сівковича оприлюднював кремлівські наративи під час виступів у телеефірах та на сторінках інтернет-видань.

Крім того, поплічники Сівковича поширювали фейкові повідомлення про внутрішню обстановку в Україні, а також «тези» щодо «безальтернативності» проросійського вектора у зовнішній політиці.

Зазначається, що таким чином РФ намагалася максимально дестабілізувати ситуацію всередині України до початку повномасштабного вторгнення РФ та дискредитувати її перед західними партнерами.

СБУ повідомляє, що для уникнення правосуддя у 2014 році за спроби силового розгону Революції Гідності, Сівкович виїхав до Москви та розпочав організовувати там масовані інформдиверсії проти державної безпеки України.

Зазначається, що це було одним із пріоритетних завдань, які він виконував за вказівкою кадрових співробітників 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили Сівковичу про підозру за державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Оскільки Сівкович наразі перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності, йому загрожує довічне ув’язнення.

Інші підозри Сівковичу

У 2022 році за матеріалами української спецслужби та ДБР дії Сівковича були кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада).

5-а служба Федеральної служби безпеки Росії утворила злочинну організацію для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

За даними правоохоронців, очолив її начальник 9 ("українського") управління департаменту оперативної інформації 5-ої служби ФСБ Росії Ігор Чумаков. До її складу входили співробітники ФСБ, у тому числі Олександр Чуліндін, Марина Тєрєнтьєва та представники інших державних органів країни-агресора.

Зокрема, Володимир Сівкович координував роботу з українською частиною угруповання, яка збирала та передавала представникам РФ відомості, що становлять державну таємницю, а також намагалась впливати на кадрові рішення в органах безпеки України.