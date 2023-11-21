Агітував проти України. СБУ повідомила про підозру священнику УПЦ МП на Вінниччині

Клірик Вінницької єпархії УПЦ МП поширював «авторські» коментарі, в яких намагався дискредитувати ЗСУ та ображав релігійні почуття представників різних конфесій.

Вихваляв Гіві та Моторолу

Служба безпеки викрила злочинні дії настоятеля одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ (МП), який заперечував збройну агресію Росії та виправдовував тимчасову окупацію частини України.

На власному Телеграм-каналі він повторював наративи Кремля про «громадянську війну» в нашій державі та вихваляв ексватажків терористичної організації «ДНР» Олександра Захарченка, «Гіві» та «Моторолу».

Також клірик поширював «авторські» коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття представників різних конфесій. Поширити

Для підготовки деструктивного контенту використовував публікації пропагандистських інтернет-ресурсів РФ, у тому числі офіційний сайт Російської православної церкви. Поширити

Крім того, протоієрей розповсюджував антиукраїнську агітацію під час проповідей та спілкування з прихожанами церкви.

При обшуках за місцем проживання клірика виявлено мобільні телефони та комп’ютери із доказами підривної діяльності на користь рф.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його злочинної діяльності проти нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Фігурант переховувався від правосуддя на території кількох областей України, але у результаті оперативних дій Служба безпеки встановила його місцезнаходження і затримала. Поширити

Наразі йому обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ веде справи проти кліриків УПЦ МП

СБУ повідомляє, що від початку повномасштабної агресії Росії за їхніми матеріалами було розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП, з яких 14 – митрополити церкви.

Зазначається, що серед викритих злочинів – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору.

Також правоохоронці розслідують 18 проваджень щодо публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.

У результаті оперативних та слідчих дій 26 фігурантам-представникам УПЦ МП повідомлено про підозру, а ще 19 зловмисників уже отримали судові вироки.