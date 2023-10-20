Митрополита УПЦ МП Павла судитимуть за двома статтями — СБУ

До суду направили обвинувальний акт щодо колишнього митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя) за виправдання збройної агресії РФ проти України.

Справу митрополита УПЦ МП Павла направили до суду

За даними слідства, Павло неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави, а напад РФ називав «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року.

У телефонних розмовах з віруючими своїми висловлюваннями він розпалював національну, регіональну та релігійну ворожнечу. Це підтверджено висновками відповідних експертиз, - йдеться у повідомленні. Поширити

Священнослужитель також робив заяви, які виправдовують дії держави-агресора.

У своїх виступах він неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди віруючих інших конфесій та намагався сформувати до них ворожі настрої. Також встановлено факти спілкування митрополита зі свідком у кримінальному провадженні, незважаючи на відповідну заборону на це у рішенні суду", - розповіли в СБУ. Поширити

За порушення рівноправності громадян і виправдовування агресії росії йому загрожує 8 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Що відомо про справу митрополита Павла

7 серпня, екс-намісник Києво-Печерської лаври вийшов із Лук'янівського СІЗО під 33 мільйони гривень застави. Його зобов'язали носити електронний браслет і залишати своє місце проживання без дозволу.

Зазначимо, що митрополиту Павлу оголошено підозру у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та виправдання збройної агресії РФ (ст. 436-2 ККУ).

І у разі доказу провини йому загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Сам представник Московського патріархату заперечує свою причетність до підтримки агресії РФ проти України.