Митрополита УПЦ МП Павла будут судить по двум статьям — СБУ

В суд направили обвинительный акт в отношении бывшего митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя) за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.
Дело митрополита УПЦ МП Павла направили в суд
По данным следствия, Павел неоднократно публично отрицал существование Украины как суверенного государства, а нападение РФ называло «гражданским конфликтом», который продолжается с 2014 года.
Священнослужитель также делал заявления, оправдывающие действия государства-агрессора.
За нарушение равноправия граждан и оправдывание агрессии россии ему грозит 8 лет заключения с конфискацией имущества.
Что известно о деле митрополита Павла
7 августа экс-наместник Киево-Печерской лавры вышел из Лукьяновского СИЗО под 33 миллиона гривен залога. Его обязали носить электронный браслет и покидать свое местожительство без разрешения.
Отметим, что митрополиту Павлу объявлено подозрение в разжигании межрелигиозной розни (с. 161 УКУ) и оправдание вооруженной агрессии РФ (ст. 436-2 УКУ).
И в случае доказательства вины ему грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. Сам представитель Московского патриархата отрицает свою причастность к поддержке агрессии РФ против Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-