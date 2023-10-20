Митрополита УПЦ МП Павла будут судить по двум статьям — СБУ
Категория
Украина
Дата публикации

Митрополита УПЦ МП Павла будут судить по двум статьям — СБУ

СБУ
Митрополит Павел
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В суд направили обвинительный акт в отношении бывшего митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя) за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Дело митрополита УПЦ МП Павла направили в суд

По данным следствия, Павел неоднократно публично отрицал существование Украины как суверенного государства, а нападение РФ называло «гражданским конфликтом», который продолжается с 2014 года.

В телефонных разговорах с верующими своими высказываниями он разжигал национальную, региональную и религиозную рознь. Это подтверждено выводами соответствующих экспертиз, говорится в сообщении.

Священнослужитель также делал заявления, оправдывающие действия государства-агрессора.

В своих выступлениях он неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды других верующих конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения. Также установлены факты общения митрополита со свидетелем в уголовном производстве, несмотря на соответствующий запрет на это в решении суда", - рассказали в СБУ.

За нарушение равноправия граждан и оправдывание агрессии россии ему грозит 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Что известно о деле митрополита Павла

7 августа экс-наместник Киево-Печерской лавры вышел из Лукьяновского СИЗО под 33 миллиона гривен залога. Его обязали носить электронный браслет и покидать свое местожительство без разрешения.

Отметим, что митрополиту Павлу объявлено подозрение в разжигании межрелигиозной розни (с. 161 УКУ) и оправдание вооруженной агрессии РФ (ст. 436-2 УКУ).

И в случае доказательства вины ему грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. Сам представитель Московского патриархата отрицает свою причастность к поддержке агрессии РФ против Украины.

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